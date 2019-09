Πάμε λιμάνι - Οργανισμός ηλεκτρικών σκαφών

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εορταστικές εκδηλώσεις της έναρξης του διαγωνισμού «ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙ», οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο Νέο Λιμάνι και στο Εμπορικό Επιμελητήριο Κερκύρας στις 21-22-23 Σεπτεμβρίου 2019.

Η οργάνωση άνοιξε τις πύλες της το πρωί του Σαββάτου, 21 Σεπτεμβρίου, στο Επιμελητήριο Κέρκυρας με τη διεξαγωγή του σεμιναρίου «Ο ρόλος και η ανάπτυξη των περιφερειακών ΜΜΕ» και εισηγήτρια τη κ. Νατάσα Μποζίνη . Παρόντες ήταν δημοσιογράφοι από τα Κερκυραϊκά ΜΜΕ, οι οποίοι εκδήλωσαν αρκετό ενδιαφέρον για το σεμινάριο.

Τη δεύτερη και τρίτη μέρα των εκδηλώσεων, οι δράσεις συνεχίστηκαν στο λιμάνι της Κέρκυρας, όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να:

Γευτούν τοπικά προϊόντα από τους παραγωγούς της Κέρκυρας αλλά και από παραγωγούς άλλων Επιμελητήριων της Ελλάδας.

Ενημερωθούν σε τεχνολογίες αιχμής που σχετίζονται με τα ηλεκτροκίνητα σκάφη και να συνομιλήσουν με τον πρόεδρο του ΟΗΣΕ κ. Α. Αποστολόπουλο, σχετικά με αυτά.

Συμμετάσχουν σε δια διαδραστικά οπτικοακουστικά παιχνίδια των εργαστηρίων ΑNARTS του καθηγητή Κωνσταντίνου Τηλιγάδη & ΕΠΟΑΣΗ του καθηγητή Ανδρέα Φλώρου από το ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, με τους φοιτητές Ορέστη Δημόπουλο και Νίκο Μουστάκα να είναι παρόντες για να καθοδηγούν μικρούς και μεγάλους, στον εικονικό κόσμο.

Να δουν οπτικοακουστικές προβολές για το περιβάλλον και να ενημερωθούν για την ανακύκλωση από τον κ. Βίκτωρα Δημουλή - Ειδικό Διαχείρισης Αποβλήτων ενώ και η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης ήταν παρούσα και παρείχε συμβουλές και οδηγίες διάσωσης.

Οι επισκέπτες παρακολούθησαν επίσης το Ντοκιμαντέρ «Το Λιμάνι της Κέρκυρας στους αιώνες» Παραγωγής του Επιμελητηρίου Κέρκυρας που δημιουργήθηκε ειδικά για τις εκδηλώσεις.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου το Τμήμα Τουριστικών επαγγελμάτων του ΙΕΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ υπό την επίβλεψη του Διευθυντή κ. Δημήτρη Μπακύρα και με παρόντες τους καθηγητές Κώστας Ζώτος κ. Μαριθέα Αμαράντου, επιμελήθηκε το Catering των παιδιών που επισκέφθηκαν το χώρο για να παίξουν και να ενημερωθούν για τον διαγωνισμό και το περιβάλλον.

Οι σπουδαστές και νέοι σεφ: Πρέπης Νίκος, Σούκερα Μαρία Ελένη, Κορακιανίτη Έντι, Γκιόγκας Έντι, Αλαμάνος Γιάννης και Σούρσος Σωτήρης, έφτιαξαν τα εδέσματα, παρουσία και με τη βοήθεια των παιδιών που ήταν στην αίθουσα.

Το πρωί της Δευτέρας 23 Σεπτεμβρίου, ημέρας των επίσημης έναρξης του διαγωνισμού, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα ¨Σ. Δένδιας¨ του Επιμελητηρίου ημερίδα με κεντρικό θέμα «Ηλεκτροκίνητα σκάφη και Περιβάλλον» με την παρουσία Ελλήνων και ξένων εκπροσώπων του χώρου. Συντονιστής του πάνελ ήταν ο κ. Γ. Ασωνίτης - και ομιλητές οι κΓιώργος Χονδρογιάννης Πρόεδρος Επιμελητήριου Κέρκυρας, Ανδρέας Αποστολόπουλος εκπρόσωπος ΟΗΣΕ, Σωτήρης Σκιαδαρέσης πρόεδρο ΕΟΑΕΝ, Alessandro Pavessi εκπρόσωπος Transfluid SpA, Pietro Tosi Πρόεδρος Venice Go Green – Ναυπηγός Ηλεκτροκίνητων Σκαφών , Kevin Desmond Πρόεδρος ΕΒΑ & VeniceAgenda2028, Walter Rosada Συνεργάτη Venice Go Green, Oliver Taylor και τον Michael Blackhurst Managers of Electric & Hybrid Marine World Expo & UK Events, Άρης Αρβανιτάκης Πρόεδρος νηογνώμονα Phoenix, Παναγιώτης Μουρούζης Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών ( ΠΑΝΕΚΦΕ). Την ημερίδα παρακολούθησαν καθηγητές και μαθητές σχολείων αλλά και επιχειρηματίες της Κέρκυρας.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκε, στο Νέο Λιμάνι η επίσημη έναρξη του διαγωνισμού. Την τελετή έναρξης χαιρέτησαν ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Ν. Χειρδάρης, ο Πρόεδρος του ΟΗΣΕ κ. Α. Αποστολόπουλος, ο κ. Σ. Σκιαδαρέσης Πρόεδρος του ΕΟΑΕΝ, η Αντιδήμαρχος Ευρωπαϊκών ΠρογραμμάτωνΑνάπτυξης & Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κεντρικού Τομέα Κέρκυρας κ.Π. Τζάνη, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων κ. Αγγελόπουλος, Kevin Desmond, Προεδρος ΕΒΑ & VeniceAgenda2028.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε προβολή ντοκιμαντέρ με θέμα τη ζωή και το έργο των Επτανήσιων Μουσικών Ν. Μάντζαρου, Π. Καρρέρ και Α. Ευαγγελάτου, ενώ οι επίσημοι προσκεκλημένοι και οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στον χώρο των εκδηλώσεων.

Τις εκδηλώσεις συνόδευσε η Μπαντίνα της Φιλαρμονικής Εταιρίας Μάντζαρος με Μαέστρο τον Κ. Ρουβά σε ένα ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα με θέμα: Το παιδί το καράβι τη θάλασσα και την Κέρκυρα.

Παρόντες και οι μικροί μαθητές του “Ότι Αγαπώ” με τους εκπαιδευτικούς τους

Μας εξέπληξαν ως: πειρατές, σποράκια, κηπουροί και πουλάκια, δραματοποιώντας επί σκηνής τα παιδικά τραγούδια «Πειρατές» και «Αν Φυτέψεις έναν Σπόρο» σε μουσική Μιχάλη Αβραμίδη και στίχους Σπύρου Κολιαβασίλη.

Ήταν η συμβολική συμμετοχή των μικρότερων παιδιών στο τριήμερο που αφιερώθηκε για το περιβάλλον αφού διαγωνισμός «ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙ» στοχεύει στη διάδοση της ιδέας της ηλεκτροκίνησης στα σκάφη, στην προώθηση της τεχνογνωσίας κατασκευής και παραγωγής ηλεκτροκίνητων σκαφών και να δώσει το έναυσμα στα νέα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη σχετική τεχνολογία που είναι φιλική με το περιβάλλον



Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σχολείων στο διαγωνισμό έχει ήδη αναρτηθεί στο www.pamelimani.gr

Υπεύθυνος οργάνωσης για το διαγωνισμό «ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙ» για το Επιμελητήριο Κέρκυρας: Σπυρίδων Σπαής

Ο Καλλιτεχνικός σχεδιασμός των εκδηλώσεων έγινε από την Νατάσα Μποζίνη.

Η Οργανωτική υποστήριξη από την Σπυριδούλα Ασωνίτου, Exantasgreece.

Εθελοντική Ομάδα υποστήριξης των εορταστικών εκδηλώσεων:

Έλενα Καρούμπη, Στέφανος Μέξας, Σπυρίδων Σιμάτης, Αικατερίνη Αθανασίου, Δημήτρης Μπακύρας

Γραμματειακή υποστήριξη εκδηλώσεων έναρξης για το διαγωνισμό «ΠΑΜΕ ΛΙΜΑΝΙ» Επιμελητηρίου Κέρκυρας:

Σπυριδούλα Κουλούρη, Μαρία Γαστεράτου, Μαριλένα Ριγανά Αναστασία Τσολακίδου

Για την επιτυχία και την υποστήριξη των εκδηλώσεων αυτών ο Οργανισμός Ηλεκτρικών Σκαφών Ελλάδος ευχαριστεί θερμά τους:

Επιμελητήριο Κέρκυρας, Ε.Ο.Α.Ε.Ν , Ίδρυμα Κόκκαλης, Ένωση Ελλήνων Φυσικών (ΕΕΦ), Transfluid SpA, Electric & Hybrid Marine World Expo, Νηογνώμονα PHOENIX, NANODOMI SA, ΟΛΚΕ , το Δήμο Κέρκυρας, Λιμεναρχείο Κέρκυρας, Πυροσβεστική Κέρκυρας, ΕΚΑΒ Κέρκυρας, Φιλαρμονική Εταιρία Μάντζαρος , Εργαστήρια EΠ.ΟΑ.ΣΗ και INARTS του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ , ΙΕΚ Κέρκυρας, Ένωση Ελλήνων Φυσικών Επιστημόνων , Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων κο Π. Αγγελόπουλο ,διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κο Θ. Αθηναίο , εκπαιδευτικό κ .Θωμά Θεοχάρη , ΚΔΑΠ Ο,τι Αγαπώ, Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, κ. Βίκτωρ Δημουλή - Ειδικός Διαχείρισης αποβλήτων ,τον κ. Γιώργο Ασωνίτη - Ειδικός Επιστήμονας σε θέματα Ε.Ε , Ομάδα της ΝΑΟΚ και το προπονητή τους κ. Ε .Γιούργα, Vidos Travel , κ.Β. Ράμμο, Σωματείο Φορτοεκφορτοτών – Λεμβούχων – Αποσκευοφόρων & Καβοδετών Κέρκυρας, φωτογραφείο του κ. Καταπόδη, τα Επιμελητήρια μέλη του ΕΟΑΕΝ , τους τοπικούς παραγωγούς: Enotis olive oil, Governer olive oil, Pontiglio wine, Τυροκομείο Παππούς ,Του Mελιού το Πανηγύρι, kumquat Mavromatis – Traditional Products, Lazaris Distillery & Artisan Sweets

Ευχαριστούμε για την υποστήριξη τους χορηγούς επικοινωνίας μας, την ΕΡΤ, το ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, τη ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, την εφημερίδα Documento, το DOCUMENTO NEWS & ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΠΑΝΔΩΡΑΣ, το περιοδικό ONDECK, τις εκδόσεις ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, και την UK MEDIA & EVENTS .

Ο Οργανισμός Ηλεκτρικών Σκαφών Ελλάδος Κέρκυρας ευχαριστεί επίσης θερμά τους τοπικούς χορηγούς επικοινωνίας : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ,KYMA FM, CORFULAND ,CORFU TV , 95.8 KIIS EXTRA , NEO 97.9, RADIO DEE JAY , MYCORFU, POP FM.