Ακυρώθηκε η περιοδεία των Metallica - Σε κέντρο αποτοξίνωσης ο James Hetfield

Ακυρώθηκε αιφνιδιαστικά η περιοδεία των Metallica σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία καθώς ο τραγουδιστής του συγκροτήματος James Hetfield αποφάσισε να μπει σε κέντρο αποτοξίνωσης.

Τα υπόλοιπα μέλη του διάσημου χέβι μέταλ συγκροτήματος, με ανάρτησή τους στο Twitter ανακοίνωσαν πως ο 56χρονος μπαίνει σε κέντρο αποτοξίνωσης, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχιστεί η περιοδεία.

Τα μέλη της μπάντας – με ανακοίνωσή τους – δηλώνουν «συντετριμμένα» από την ματαίωση των εμφανίσεών τους αλλά υπόσχονται στα εκατομμύρια των θαυμαστών τους ότι «σκοπεύουμε να βρεθούμε κοντά σας αμέσως μόλις το επιτρέψουν η υγεία και το χρονοδιάγραμμα».

Once again, we are devastated that we have inconvenienced so many of you, especially our most loyal fans who travel great distances to experience our shows. We appreciate your understanding and support for James & thank you for being a part of our Metallica family.



