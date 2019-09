Κάθε χρόνο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών φιλοξενούνται φοιτητές από την Κίνα. Ευρύτερα, σήμερα είναι ενεργές 847 συμφωνίες –Erasmus και διμερείς διεθνείς συμφωνίες– συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΠΑ και 450 πανεπιστημίων από 65 χώρες. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΖΑΒΟΣ

Μια νέα σελίδα εξωστρέφειας για τα ελληνικά πανεπιστήμια ανοίγει διάπλατα. Σε λίγες ημέρες θα αναζητήσει την τύχη του στη διεθνή εκπαιδευτική αγορά το πρώτο ελληνικό αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) δίνει το εναρκτήριο λάκτισμα με ένα πρόγραμμα που εστιάζει στο διαιώνιο «υπερόπλο» του τόπου μας: τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τη γλώσσα και την ιστορία. Ωστόσο, το εμβληματικό ΕΚΠΑ δίνει βάρος και σε έναν άλλο πυλώνα που έχει διαμορφώσει την ελληνική ταυτότητα: την ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», σχεδιάζεται σχετικό αγγλόφωνο πρόγραμμα. Παράλληλα, υπάρχει πρόταση και για αγγλόφωνο πρόγραμμα οικονομικού αντικειμένου από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ο άνεμος εξωστρέφειας πνέει και σε άλλα ελληνικά ΑΕΙ, τα οποία αναζητούν διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους, όπως είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που φέτος συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή του.

Ειδικότερα, ο τίτλος του προγράμματος της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών είναι «BA Program in the Archaeology, History and Literature of Ancient Greece». Θα είναι τετραετούς διάρκειας (οκτώ εξάμηνα) και θα παρέχει 248 πιστωτικές μονάδες για το σύνολο των οκτώ εξαμήνων. Οι μονάδες αυτές θα αποτελούν το διαβατήριο του προγράμματος, ώστε το πτυχίο να είναι εναρμονισμένο με τα αντίστοιχα προπτυχιακά σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Οι εισακτέοι

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία έχει αποτυπωθεί και σε υπουργική απόφαση, ο ανώτατος αριθμός εισακτέων του προγράμματος ορίζεται σε 100 και τα δίδακτρα σε 6.000 ευρώ ετησίως. Συνολικά τα μαθήματα είναι 32, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται δύο σεμινάρια, από ένα στα δύο τελευταία εξάμηνα.

Εκτός αυτών, οι φοιτητές θα πραγματοποιούν εκπαιδευτικές εκδρομές σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία σε όλη τη χώρα (Κρήτη, Σαντορίνη, Δήλος, Ολυμπία, Δελφοί, Βεργίνα κ.α.).

Στο πρόγραμμα που οργανώνεται από τη Φιλοσοφική Αθηνών σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, όπως ορίζει ο νόμος, θα διδάσκουν καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής καθώς και από άλλα ΑΕΙ. Απαραίτητες προϋποθέσεις, να γνωρίζουν άριστα αγγλικά και να έχουν επιστημονικές δημοσιεύσεις στο εξωτερικό. Θα γίνονται δεκτοί υποψήφιοι από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης, που θα διαθέτουν απολυτήριο λυκείου ισότιμο του ελληνικού και θα έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Οι φοιτητές του αγγλόφωνου προπτυχιακού θα έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν και οι φοιτητές των συμβατικών, ελληνικών προπτυχιακών προγραμμάτων του ΕΚΠΑ. Το πρόγραμμα απευθύνεται μόνο σε φοιτητές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Μετά την επίσημη δημοσιοποίηση του προγράμματος θα υπάρξει διαδικτυακή εκστρατεία ενημέρωσης και θα γίνουν επαφές με πρεσβείες ξένων χωρών στην Ελλάδα και ελληνικές πρεσβείες και προξενεία στο εξωτερικό. Σαφώς ένας στόχος είναι και οι Ελληνες της ομογένειας, τα παιδιά των οποίων θα σπουδάσουν στα αγγλικά και θα μπορούν να μάθουν ελληνικά στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΕΚΠΑ.

Οπως δήλωσε στην «Κ» η πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής του προγράμματος, καθηγήτρια της Φιλοσοφικής κ. Ελένη Καραμαλέγκου, «το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με πολλή προσοχή, είναι υψηλής ποιότητας και θα κινήσει το ενδιαφέρον που έχουν αναμφισβήτητα πολλοί ξένοι στις μέρες μας για τις κλασικές σπουδές. Επιπλέον, θα μελετήσουν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό στον τόπο όπου αυτός γεννήθηκε και θα τον νιώσουν να ζωντανεύει μέσα από τα μνημεία που τον εκπροσωπούν. Η Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ είναι πανέτοιμη να ξεκινήσει να υποδέχεται τους πρώτους φοιτητές του».

Σχέδια για οικονομικές και ορθόδοξες σπουδές

Η ορθοδοξία αλλά και τα οικονομικά είναι δύο τομείς για τους οποίους το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) εξετάζει την οργάνωση αγγλόφωνων προπτυχιακών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το πρόγραμμα για τις ορθόδοξες σπουδές είναι σε αρκετά προχωρημένη φάση από τη Θεολογική Σχολή Αθηνών, τουλάχιστον ως προς τη στόχευση και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του, καθώς απαιτούνται και θεσμικές ενέργειες (αποφάσεις των ακαδημαϊκών οργάνων, υπουργική απόφαση) μέχρι το επίσημο εναρκτήριο λάκτισμα. Μάλιστα, ο σχεδιασμός φέρεται να έχει γνωστοποιηθεί στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, πνευματικές αρχές με τις οποίες το ΕΚΠΑ τηρεί αγαστές σχέσεις.

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν πανεπιστημιακό πτυχίο πάνω στην Ορθοδοξία. Ο ισχυρότερος πόλος των ακαδημαϊκών σπουδών στο ίδιο αντικείμενο είναι η Ελληνορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστώνη των ΗΠΑ.

Παράλληλα, εξετάζεται η οργάνωση αγγλόφωνου προγράμματος με οικονομικό αντικείμενο από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Ευρύτερα, μελετάται η πρόβλεψη σε μέρος των σπουδών –πιθανότατα στο τελευταίο έτος– να προσφέρεται η δυνατότητα οι φοιτητές να σπουδάζουν εξ αποστάσεως. Αλλωστε, το e-learning έχει αναπτυχθεί σημαντικά στο ΕΚΠΑ.

«Κινούμεθα στη λογική της εξωστρέφειας και της ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών, ανοίγοντας νέους δρόμους», δήλωσε στην «Κ», μιλώντας αναφορικά με τα σχέδια για τα αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Θάνος Δημόπουλος.

Μάλιστα, κατά το τρέχον χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 στο ΕΚΠΑ θα φοιτήσουν συνολικά 290 φοιτητές από 30 χώρες. Εξ αυτών, οι 260 φοιτητές με τα προγράμματα Erasmus+ και Erasmus Mundus, προερχόμενοι από 27 χώρες τόσο της Ευρώπης όσο και από πανεπιστήμια της Ιορδανίας, του Καμερούν, της Νιγηρίας, του Πακιστάν και του Τόγκο. Επίσης, στο πλαίσιο των διμερών διεθνών συμφωνιών του ΕΚΠΑ, θα σπουδάσουν άλλοι 30 φοιτητές και φοιτήτριες από την Κίνα, το Μεξικό και τη Ρωσία. Στο ίδιο πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ενεργές 847 συμφωνίες –Erasmus και διμερείς διεθνείς συμφωνίες– συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αθηνών και 450 πανεπιστημίων από 65 χώρες.

Από την πλευρά του, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Aθηνών (ΟΠΑ, πρώην ΑΣΟΕΕ) έχει σχέδια για οργάνωση αγγλόφωνων προπτυχιακών τμημάτων για όσους έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα σπουδών International Baccalaureate (IB). Μάλιστα, θα μπορούν να φοιτήσουν, πέραν των πολιτών από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης (οι οποίοι θα έχουν δίδακτρα), και φοιτητές από χώρες της Ε.Ε. Οπως δήλωσε στην «Κ» ο πρύτανης του ΟΠΑ Εμμανουήλ Γιακουμάκης, «έχει σημασία να οργανώσουμε ένα αγγλόφωνο πρόγραμμα με δίδακτρα για να προσελκύσουμε υψηλού επιπέδου φοιτητές. Το IB είναι ένα πρόγραμμα με αυτά τα χαρακτηριστικά».