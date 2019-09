H Γαλλία αποχαιρετά τον Ζακ Σιράκ (φωτογραφίες - video)

Η Γαλλία απέτισε σήμερα ύστατο φόρο τιμής στον πρώην πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Ζακ Σιράκ, ο οποίος θα ενταφιαστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο μετά την κηδεία του που ετελέσθη παρουσία περίπου 80 ξένων προσωπικοτήτων, μεταξύ των οποίων ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Καλυμμένο με τη γαλλική σημαία, το φέρετρο του Ζακ Σιράκ, ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη σε ηλικία 86 ετών, μεταφέρθηκε στην παρισινή εκκλησία του Αγίου Σουλπικίου υπό τα βλέμματα περίπου 2.000 προσκεκλημένων. Κατά την είσοδό του στον ναό, το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο προαύλιο χειροκρότησε.

Ο δεύτερος μεγαλύτερος ναός της γαλλικής πρωτεύουσας, μετά τον καθεδρικό της Παναγίας των Παρισίων, ο οποίος παραμένει κλειστός για το κοινό μετά την πυρκαγιά που σημειώθηκε στις 15 Απριλίου, ήταν κατάμεστος. Παρόντες ήταν 80 ξένες προσωπικότητες, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, πρώην ηγέτες και μέλη βασιλικών οικογενειών.

Εκτός από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ήταν παρόντες οι πρόεδροι της Ιταλίας και του Κονγκό Σέρτζο Ματαρέλα και Ντενί Σασού Νγκέσο, οι πρωθυπουργοί του Λιβάνου Σαάντ Χαρίρι και της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, καθώς και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον, ο βασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας και ο εμίρης του Κατάρ Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ-Θάνι.

Τον βασιλιά του Μαρόκου Μοχάμεντ 6ο, ο οποίος ασθενεί, εκπροσώπησε ο γιος του, ο πρίγκιπας Μουλάι Ελ Χάσαν.

VIDEO: Dignitaries including ex-US president Bill Clinton and former Afghan president Hamid Karzai arrive at Saint-Sulpice church in Paris to pay tribute to ex-French president #JacquesChirac, who died on Thursday aged 86 pic.twitter.com/ZUQ9LduEWU