Beyonce και Adele ενώνουν τις φωνές του για τραγούδι των OneRepublic

Οι Beyonce και Adele ηχογράφησαν ένα τραγούδι για τους OneRepublic, όπως αποκάλυψε ο τραγουδιστής της μπάντας.

Ο Ράιαν Τέντερ είπε ότι οι δύο τραγουδίστριες ηχογράφησαν ένα νέο τραγούδι και ότι ο Κρις Μάρτιν των Coldplay τις συνοδεύει στο πιάνο.

Ο τραγουδιστής των OneRepublic έκανε τις αποκαλύψεις σε μία συνέντευξη που παραχώρησε στα παρασκήνια του Global Citizen Festival 2019.

Ο Τέντερ μιλούσε σε δημοσιογράφο για το νέο άλμπουμ του συγκροτήματος, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2020 και ανακοίνωσε ότι οι Beyoncé, Adele και Martin όλοι μαζί θα ερμηνεύσουν ένα τραγούδι που θα συμπεριληφθεί σε αυτό.

Θα είναι το πρώτο τραγούδι στο οποίο οι βασίλισσες της ποπ Beyonce και Adele θα ενώσουν τις φωνές τους.

Η Beyonce και ο Κρις Μάρτιν συνεργάστηκαν το 2015 στο τραγούδι των Coldplay «Hymn For The Weekend» από το άλμπουμ τους «A Head Full of Dreams».