Επίθεση με σπαθί σε mall της Φινλανδίας - Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ένα περιστατικό βίας που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε εμπορικό κέντρο της πόλης Κουόπιο, στην ανατολική Φινλανδία, το οποίο στέγαζε και μία επαγγελματική σχολή.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στους χώρους του επαγγελματικού λυκείου Σάβο, μέσα στο εμπορικό κέντρο Χέρμαν.

BREAKING: Kuopio college attack leaves one dead and several injured as Finland rocked by sword incident https://t.co/f5u5vCgU4j

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ένας φοιτητής με σπαθί εισέβαλλε μέσα σε τάξη και άρχισε να χτυπά όσους περισσότερους μπορούσε.

MORE: Eyewitnesses to Finnish TV: Student with sword entered classroom and stabbed ‘as many as he could’#kuopio pic.twitter.com/nZOdtrEiPR