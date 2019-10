Νέες γεωτρήσεις από το «Γιαβούζ» στις 7 Οκτωβρίου στην ανατολική Μεσόγειο ανακοίνωσε η Αγκυρα

Το τουρκικό πλωτό γεωτρύπανο «Γιαβούζ» θα ξεκινήσει νέο γύρο γεωτρήσεων στην ανατολική Μεσόγειο, νότια της Κύπρου, στις 7 Οκτωβρίου, δήλωσε σήμερα Τούρκος αξιωματούχος λίγη ώρα αφού η Κύπρος καταδίκασε την κατάφορη παραβίαση του διεθνούς δικαίου από την Άγκυρα.

Ο Τσαγατάι Ερτσιγές, επικεφαλής της υπηρεσίας του υπουργείου Εξωτερικών που είναι αρμόδια για την ανατολική Μεσόγειο, ανέφερε στο Τwitter ότι η περιοχή που θα ξεκινήσει τις νέες γεωτρήσεις το «Γιαβούζ» είναι εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας.

Yavuz will launch a new round of offshore drilling operations on 7 October 2019.The drilling area lies within the Turkish CS registered with the UN and in the permit licenses that Government granted to TP, which were published in the Turkish Official Gazette in 2012. pic.twitter.com/ugFCBTJZze