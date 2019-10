Στα ημιτελικά του China Open ο Τσιτσιπάς (βίντεο)

Αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε ανατροπή, για να νικήσει και να προκριθεί ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο 21χρονος Έλληνας πρωταθλητής, νο 7 στην παγκόσμια κατάταξη και νο 3 του ταμπλό, αντιμετώπισε στα προημιτελικά του China open, τον 34χρονο πανύψηλο Αμερικανό Τζον Άισνερ, νο 19 στον κόσμο.

Το πρώτο σετ είχε απόλυτη ισορροπία κι έτσι μοιραία οδηγήθηκε στο τάι-μπρέικ, όπου ο Τσιτσιπάς το πήρε με 7-6(3).

Στο δεύτερο σετ ο Έλληνας πρωταθλητής ήταν εντυπωσιακός, πήγε γρήγορα στο 3-0 και στο 4-1, για να το πάρει τελικά με 6-3 κι έτσι προκρίθηκε στα ημιτελικά.

Sealed with an ACE @StefTsitsipas is into his first @ChinaOpen SF, overcoming John Isner 7-6(3) 6-3 pic.twitter.com/Lun0dycZui