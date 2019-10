Πομπέο: Μια ευημερούσα Ελλάδα είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ

Ομιλία στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος εκφώνησε το μεσημέρι, μετά τις συναντήσεις του με τον Πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών, ο Μάικ Πομπέο, παρουσία και του Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ.

Ξεκινώντας τον χαιρετισμό του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών χαρακτήρισε Θερμές τις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, σημειώνοντας πως αισθάνεται τιμή που επισκέπτεται το λίκνο της Δημοκρατίας και νιώθει πως είναι ανάμεσα σε φίλους. Διαμήνυσε πως οι ΗΠΑ θα είναι στο πλευρό της Ελλάδας, ότι το μέλλον της είναι πολύ λαμπρό και πως έχει προχωρήσει σε θαρραλέα βήματα για την οικονομική της ανάπτυξη.

Αναφερόμενος στις σημερινές του επαφές στην Αθήνα, ο κ. Πομπέο τις χαρακτήρισε εξαιρετικές. Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, απαντώντας σε ερώτηση τι να περιμένει από τις ΗΠΑ η Ελλάδα σε περίπτωση που τουρκικές δυνάμεις αποβιβαστούν σε ένα ελληνικό νησί, έστειλε το μήνυμα πως «να είστε βέβαιοι ότι θα δράσουμε για να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε τις βασικές αξίες της κυριαρχίας ενός κράτους, του κράτους Δικαίου και της προστασίας της ιδιωτικής περιουσίας».

Σε ό,τι αφορά τις τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ της Κύπρου, ερωτηθείς αν αναμένουμε κυρώσεις, απάντησε πως «θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να πείσουμε τους Τούρκους ότι αυτά δεν είναι προς το συμφέρον κανενός» και τόνισε πως οι ΗΠΑ έχουν ξεκαθαρίσει ότι αυτή «η διαμάχη δεν θα πρέπει να στρατιωτικοποιηθεί» και ότι οι παράνομες γεωτρήσεις είναι απαράδεκτες και παραβιάζουν τους διεθνείς κανόνες δικαίου και ότι θα συνεχίσει να μιλά γι' αυτό.

Κατέστησε σαφές πως η αμυντική συμφωνία των ΗΠΑ με την Ελλάδα δεν σχετίζεται με τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και ότι αφορά μόνο τις δύο χώρες που την υπέγραψαν. «Αυτή η συμφωνία υπογράφηκε γιατί ήταν προς το συμφέρον της Ελλάδας και των ΗΠΑ» ανέφερε και έκανε λόγο για στρατηγική επιλογή, προσθέτοντας θα έχει πολύ μεγάλη επίδραση στις δυνατότητες των δύο χωρών για να εργαστούν στρατιωτικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε πως κάθε κράτος στον κόσμο έχει συμφέρον να προστατεύει την κυριαρχία και το διεθνές δίκαιο και σε αυτή την περίπτωση και το δίκαιο που αφορά τις αποκλειστικές οικονομικές ζώνες και συμπλήρωσε ότι μερικές φορές κράτη προσποιούνται ότι δεν κατανοούν αυτούς τους θεμελιώδεις κανόνες.

Εστιάζοντας στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, επανέλαβε πως η διμερής συνεργασία βρίσκεται ιστορικά στο απόγειο και έστειλε το μήνυμα πως βρίσκεται στην Ελλάδα για να διευρύνει την εταιρική σχέση. Υπό αυτό το πρίσμα έκανε ειδική αναφορά στον Στρατηγικό Διάλογο μεταξύ των δύο χωρών, αναφέροντας πως πολλά έχουν προκύψει από αυτόν, με φόντο τον δεύτερο γύρο που θα διεξαχθεί στην Αθήνα τη Δευτέρα.

«Μια ευημερούσα Ελλάδα είναι προς το συμφέρον των Ελλήνων, αλλά και των ΗΠΑ καθώς και ευρύτερα για την Ευρώπη», συμπλήρωσε.

