Στους δρόμους υπέρ της ανεξαρτησίας 200.000 Σκωτσέζοι με κιλτ και πίπιζες (βίντεο)

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα το απόγευμα στο Εδιμβούργο, ζητώντας την ανεξαρτησία της Σκωτίας, λιγότερο από έναν μήνα πριν από την προγραμματισμένη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον, με ανάρτησή της στο Twitter εξήγησε ότι δεν μπορεί να συμμετάσχει στην πορεία αλλά «το πνεύμα της« είναι με τους διαδηλωτές και πρόσθεσε: «Μην έχετε καμία αμφιβολία – Η ανεξαρτησία έρχεται».

Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν γύρω στις 13.00, τοπική ώρα, από το βασιλικό πάρκο Χόλιρουντ. Κρατούσαν σκωτσέζικες σημαίες και ορισμένοι φορούσαν κιλτ και έπαιζαν πίπιζες.

Hark when the night is falling

Hear! hear the pipes are calling,

Loudly and proudly calling,

Down through the glen....

High may your proud standards, Gloriously wave,

Land of my high endeavour,

Land of the shining rivers,

Land of my heart for ever,

Scotland the brave. #yes pic.twitter.com/JpeQwRb2f7 — TerryAnnG (@TerryAnn_G) October 5, 2019

Οι οργανωτές της πορείας, το κίνημα «Όλοι κάτω από το ίδιο λάβαρο» ανακοίνωσαν ότι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά τους τουλάχιστον 200.000 άνθρωποι. Πέρσι, σε μια αντίστοιχη πορεία συμμετείχαν 20.000 διαδηλωτές, σύμφωνα με την αστυνομία. Η βουλευτίνα του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας (SNP) Τζοάνα Κέρι έκανε λόγο με ανάρτησή της στο Twitter για 250.000 συμμετέχοντες φέτος.

Over 200,000 at #AUOBEdinburgh Today on the March for Independence through Scotland's Capital! Well done People #AUOB — All Under One Banner(@AUOBALBA) October 5, 2019

Στο δημοψήφισμα του 2014 οι Σκωτσέζοι τάχθηκαν κατά της ανεξαρτησίας της επαρχίας τους, με ποσοστό 55%. Όμως στο δημοψήφισμα του Ιουνίου του 2016 για το Brexit, πάνω από τέσσερις στους δέκα (62%) ψήφισαν να παραμείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλοί δεν θέλουν να υποστούν τις συνέπειες που φοβούνται από μια βίαιη ρήξη με την ΕΕ.

Thousands of people from all over Scotland march in Edinburgh at the 'All Under One Banner' event in support of Scottish Independence



The event is set to be the largest in recent history.



See thread for tweets from marchers.#AUOBEdinburgh #auob #indyref2@AUOBALBA @AUOBSCOT pic.twitter.com/LttC4FzR0C — ScottishPoliticsNews (@ScoPoliticsNews) October 5, 2019

Η Στέρτζον έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να οργανώσει δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία μέσα σε διάστημα δύο ετών εάν η Βρετανία αποχωρήσει από την ΕΕ. Την Τετάρτη κατηγόρησε τον Τζόνσον ότι προσπαθεί να βγάλει τη χώρα από την Ένωση χωρίς συμφωνία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ