Μακελειό σε μπαρ του Κάνσας

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν νωρίς το πρωί της Κυριακής στο Κάνσας Σίτι όταν δύο ύποπτοι άνοιξαν πυρ μέσα σε ένα μπαρ, προκαλώντας μακελειό.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο ενώ εκτυλίσσονταν σκηνές χάους, με τους θαμώνες του μπαρ να τρέχουν για να σωθούν, ενώ το αίμα κυλούσε μέχρι τον δρόμο.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι διέφυγαν και αναζητούνται.

Οι αρχές πιστεύουν ότι οι ύποπτοι βρίσκονταν νωρίτερα στο ιδιωτικό κλαμπ Tequila KC Bar και έφυγαν, για να επιστρέψουν γύρω στη 1.30 έχοντας στην κατοχή τους τουλάχιστον ένα όπλο, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Κάνσας Σίτι, Τόμας Τομάσικ.

«Δεν έχουμε κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες ακόμη. Πιστεύουμε ότι πιθανόν ήταν δύο οι ύποπτοι που επέστρεψαν στο μπαρ και άρχισαν να πυροβολούν», είπε.

Οι τέσσερις νεκροί είναι όλοι τους ισπανόφωνοι άνδρες, ηλικίας από 25-60 ετών. Οι πέντε τραυματίες νοσηλεύονται και η κατάστασή τους κρίνεται σταθερή.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία τους, όμως ένας κάτοικος της περιοχής, ο Χουάν Ραμίρεζ, είπε στην εφημερίδα Kansas City Star ότι μεταξύ των νεκρών είναι και ο 29χρονος ανιψιός του.

