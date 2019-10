Ένα υπόγειο μπαρ με «βρόμικη» ιστορία, το δισκάδικο που αγαπά τις τοπικές μπάντες και ένα γλυπτό-κοινωνικό σχόλιο.

Κατάστημα Fred Aldous

37 Lever St.

Tηλ. +44 161-2364224

Δευτέρα-Σάββατο 09.00-17.30,

Κυριακή 11.00-17.00



Αν αγαπάτε τις χειροτεχνίες και τη γραφιστική, μόλις ανακαλύψατε τη δική τους «Μέκκα». Το κατάστημα Fred Aldous προμηθεύει τους καλλιτέχνες της πόλης με τα απαραίτητα υλικά, ενώ διαθέτει και μια μεγάλη γκάμα από ευφάνταστα δώρα. Στους δύο πρώτους από τους τρεις ορόφους του καταστήματος θα βρείτε εξειδικευμένα προϊόντα, από είδη ραπτικής και εργαλεία μέχρι κάθε τύπο χαρτιού που μπορεί να χρειαστείτε. Στο ισόγειο σας περιμένει μια ποικιλία σε είδη σπιτιού και γραφείου, καθώς επίσης πρωτότυπες επιλογές για δώρα. Είναι το μοναδικό μέρος στο Μάντσεστερ που διαθέτει αναλογικό φωτογραφικό θάλαμο –και μάλιστα έγχρωμο– στον οποίο, αν θέλετε, μπορείτε να βγάλετε το πορτρέτο σας.

– Matt Bramford

Συναυλιακός χώρος Band on the Wall

25 WAN ST.

Tηλ. +44 161-8341756

Ανοιχτά από τις 17.00 τις βραδιές με συναυλίες

Πίτσα και ποτήρι μπίρα: 10 ευρώ



Ο συναυλιακός χώρος Band on the Wall.© William Ellis



Χωρίς ίχνος υπερβολής, ο λόγος που ζω στο κέντρο του Μάντσεστερ είναι για να είμαι κοντά στο Band on the Wall, τον αγαπημένο μου συναυλιακό χώρο. Είναι ανακαινισμένος, με παροχές που πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές, αλλά και με δικό του καφέ-μπαρ, το The Picturehouse, που λειτουργεί όταν υπάρχει live. Κατά καιρούς έχω παρακολουθήσει εδώ εξαιρετικές παραστάσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες της ροκ, της φολκ, της τζαζ, κ.ά.

– Joe Holdsworth

Μπαρ Temple of Convenience

100 Great Bridgewater St.

Tηλ. +44 161-2781610

Δευτέρα-Πέμπτη 12.00-23.00,

Σάββατο 11.00-23.00,

Κυριακή 12.00-00.00

Μπίρα: 4,75 ευρώ



Κάθε πόλη έχει το δικό της signature bar, που αντανακλά τον χαρακτήρα, την ατμόσφαιρά της, αλλά και την προσωπικότητα των κατοίκων της. Στο Μάντσεστερ, αυτό είναι το Temple of Convenience. Βρίσκεται σε ένα υπόγειο που παλιότερα, όπως προδίδει και το όνομά του, στέγαζε δημόσια αποχωρητήρια. Αν τυχόν «έχετε τις μαύρες σας», στους τοίχους του –συμπεριλαμβανομένων αυτών της τουαλέτας– θα διαβάσετε τόσο εμπνευσμένα μότο, που σίγουρα η διάθεσή σας θα αλλάξει. Και ένα tip: το Temple διαθέτει το καλύτερο με διαφορά jukebox στην πόλη.

– Denise Tench

Γλυπτό Homeless Jesus

St Ann St.

Δωρεάν



Το γλυπτό «Homeless Jesus» αποτελεί ένα κοινωνικό σχόλιο για τον αυξανόμενο αριθμό αστέγων της πόλης. (Φωτογραφία: VISUALHELLAS.GR)



Το γεμάτο συμβολισμούς γλυπτό που αναπαριστά τον Ιησού ξαπλωμένο σε ένα παγκάκι σαν άστεγος τοποθετήθηκε στην πλατεία Αγίας Άννας (St Ann’s square) το 2018. Έργο του Καναδού Timothy Schmaltz –ο οποίος έχει δημιουργήσει τουλάχιστον άλλα 100 ίδια γλυπτά, τα οποία έχουν τοποθετηθεί σε διαφορετικά μέρη του κόσμου–, είναι το πρώτο της σειράς που φιλοξενείται στη Βρετανία. Στόχος του, να προκαλέσει τον περαστικό να αναλογιστεί το συνεχώς αυξανόμενο φαινόμενο των αστέγων στο Μάντσεστερ (υπολογίζονται σε περίπου 1.800).

– Alice Hunter

Εστιατόριο Little Aladdin

High Street 72

Τηλ. +44 161-8192265

Καθημερινά: 11.45-21.00



Νόστιμες vegan επιλογές προσφέρει το Little Aladdin.



Δεν συμφωνώ απόλυτα με εκείνους που υποστηρίζουν ότι ο πιο υγιεινός τρόπος διατροφής είναι ο vegan, συνεπώς άλλος είναι ο λόγος για τον οποίο έχω ξεχωρίσει το Little Aladdin. Πρόκειται για ένα εστιατόριο χορτοφαγίας που προσφέρει νόστιμα πιάτα με κάρι, wraps, μπέργκερ, ακόμα και σπιτικά κέικ – είναι το μέρος στο οποίο πηγαίνω όταν θέλω να φάω οικονομικά και γρήγορα. Το μενού του αλλάζει συχνά, ωστόσο το μεγάλο του σουξέ είναι το Green Plate, μια τοπική εκδοχή rice ’n’ three (πιάτο με ρύζι, σερβιρισμένο με τρία διαφορετικά κάρι). Προτιμήστε το.

– Sara Buckley

Τσαγερί Tea Hive

53 Manchester Rd.

Τηλ. +44 161-8810569

Δευτέρα Παρασκευή 08.00-17.00,

Σάββατο-Κυριακή 09.00-17.00

Καφές: 3,40 ευρώ



Ώρα για μια καλή κούπα τσάι, την πιο χαρακτηριστική συνήθεια των Βρετανών! Tο Tea Hive σερβίρει και καλό καφέ, όμως το ατμοσφαιρικό αυτό στέκι της συνοικίας Chorlton ξεχωρίζει για τα τσάγια του: από τα κλασικά, όπως το Chai, το Earl Grey και το Russian Caravan, έως τα πιο ασυνήθιστα, συμπεριλαμβανομένου του δικού του χαρμανιού, του Tea Hive black tea blend. Με αταίριαστα μεταξύ τους έπιπλα και σερβίτσια, ο εσωτερικός του διάκοσμος έχει κάτι από τη ζεστασιά και την ατμόσφαιρα παλιού βρετανικού σαλονιού.

– Sarah Buckley

Δισκοπωλείο Wilderness Record Store

Egerton Crescent 9

Tηλ. +44 161-4488469

Καθημερινά 09.00-21.00

Latte: 3,40 ευρώ



Στον χώρο επί της Egerton Crescent, όπου από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου υπήρχε δισκάδικο, άνοιξε πριν από λίγους μήνες το Wilderness Record Store. Έχει ανακαινιστεί πλήρως και σερβίρει, εκτός από... βινύλια, καλό καφέ, μπίρες, αλμυρά και γλυκά σνακ. Η συλλογή του από δίσκους είναι εξαιρετικά πλούσια, με νέες κυκλοφορίες, αλλά και μεταχειρισμένα βινύλια. Το Wilderness υποστηρίζει ενεργά την τοπική μουσική σκηνή, φιλοξενώντας live, αλλά και αναπτύσσοντας συνεργασίες με γνωστούς χώρους συναυλιών του προαστίου Withington και του κεντρικού Μάντσεστερ για αντίστοιχα events μεγαλύτερης κλίμακας.

– Alice Hunter

Πάρκο και γκαλερί Whitworth

Oxford Rd.

Δευτέρα-Τετάρτη 10.00-17.00,

Πέμπτη 10.00-21.00,

Παρασκευή-Κυριακή 10.00-17.00

Δωρεάν



H γκαλερί Whitworth στο ομώνυμο πάρκο.(Φωτογραφία: VISUALHELLAS.GR)



Ήμουν πολύ τυχερή όταν σπούδαζα, διότι το πάρκο Whitworth και η γκαλερί του απείχαν από τη σχολή μου πέντε λεπτά με τα πόδια. Έχω περάσει πολλές ξέγνοιαστες ώρες εκεί. Βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο κι έτσι, ακόμα και αν δεν μπείτε στην γκαλερί, μπορείτε να δείτε τις εκθέσεις της που συχνά παρουσιάζονται στο πάρκο. Στη μεγάλη ανακαίνιση του 2015, ο χώρος της γκαλερί διπλασιάστηκε, για την καλύτερη ανάδειξη των συλλογών της (σύγχρονη και μοντέρνα τέχνη, υφάσματα, γλυπτά, κ.ά.).

– Lauren Rochford

Το Spotted by Locals είναι μια σειρά εφαρμογών και μπλογκ με επικαιροποιημένα tips από ντόπιους σε περισσότερες από 60 πόλεις σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική – www.spottedbylocals.com.