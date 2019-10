Όταν ρώτησα τους Ναπολιτάνους φίλους μου ποια είναι η καλύτερη πίτσα στην πόλη, μου απάντησαν ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οι Ναπολιτάνοι είναι ασυναγώνιστοι πιτσαγιόλι, κάτι που διαπιστώσαμε και οι ίδιοι, αφού το φαγητό ήταν εξαιρετικό σε όσες πιτσαρίες επισκεφθήκαμε – και δεν ήταν καθόλου λίγες.

Pepe in Grani: Ο ένας και μοναδικός Franco Pepe

Στο Caiazzo δεν έβλεπες ψυχή εκείνη τη βραδιά με το ψιλόβροχο και το τσουχτερό κρύο. Παρ’ όλα αυτά, εμείς είχαμε δυσκολευτεί ιδιαίτερα να βρούμε και να κλείσουμε τραπέζι στου Franco Pepe. Ήμασταν μεν προετοιμασμένοι, όμως ειλικρινά δεν είχαμε φανταστεί μια τέτοια, τεράστια ουρά από καλοντυμένους ανθρώπους μπροστά στο κτίριο του 18ου αιώνα όπου στεγάζεται το Pepe in Grani, στη μικρή aυτή πόλη στην επαρχία της Caserta, περίπου 50 χιλιόμετρα βόρεια της Νάπολης. Ο αστικός μύθος, τον οποίο φροντίζει να συντηρεί η ομάδα του εστιατορίου, είναι ότι φτιάχνουν την καλύτερη πίτσα στον κόσμο. Δεν μπορώ να επαληθεύσω έναν τέτοιο ισχυρισμό, ίσως όμως μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μάλλον πρόκειται για την πιο περιποιημένη πίτσα στη Νάπολη. Ο διάσημος Ναπολιτάνος πιτσαγιόλο προέρχεται από οικογένεια φουρναραίων κι έχει μάθει να φτιάχνει πραγματικά λαχταριστές πίτσες, με άψογα ζυμάρια και τα πιο εκλεκτά υλικά, επώνυμα και με ονομασία προέλευσης από την Καμπανία. Αυτό που διαφοροποιεί το Pepe in Grani σε σχέση με τις υπόλοιπες πιτσαρίες έχει να κάνει αφενός με τον μοντέρνο, σύγχρονο και λιτά διακοσμημένο χώρο, αλλά και με κάποια τρικ που το αναβαθμίζουν από απλή πιτσαρία/τρατορία σε καλό εστιατόριο. Σχεδόν κάθε τραπέζι έχει οπτική πρόσβαση στην «ανοιχτή κουζίνα» μέσω ενός προβολέα, που δείχνει σε ζωντανή μετάδοση τους πιτσαγιόλι να ετοιμάζουν και να φουρνίζουν τις πίτσες. Επιπλέον, σε άλλο, ειδικό χώρο διαδραματίζεται μια ειδική γευσιγνωσία πίτσας με κρασιά και σαμπάνιες από την πλούσια wine list τους. Σε σχέση με το φαγητό, ο Franco Pepe καταφέρνει να διαφοροποιηθεί, χωρίς να αλλοιώνει τον λαϊκό χαρακτήρα του εμβληματικού φαγητού της πατρίδας του και χωρίς να προβαίνει σε «βλάσφημους» συνδυασμούς, κρατώντας τις τιμές σε απολύτως λογικά επίπεδα – είναι εντελώς value for money, αφού οι πίτσες κυμαίνονται από 6 μέχρι 10 ευρώ. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε τη Μαργαρίτα του με ΠΟΠ υλικά, τη signature Μαργαρίτα Sbagliata με ένα «γαλάκτωμα» βασιλικού που τοποθετείται πάνω από το τυρί αφού ξεφουρνιστεί η πίτσα, όπως επίσης και τις δημοφιλείς τηγανητές σπεσιαλιτέ του. Σερβίρουν μενού degustation κι έχουν καλή λίστα με κρασιά και μπίρες. Κρατήστε χώρο για ένα κορυφαίο γλυκό: η crisommola είναι τηγανητή ζύμη πίτσας που σερβίρεται με μαρμελάδα μοσχοβολιστών βερίκοκων από τον Βεζούβιο, βουβαλίσια ρικότα αρωματισμένη με λεμόνι, καβουρδισμένα φουντούκια, μέντα και ελαιόλαδο από το Caiazzo.

Vicolo S. Giovanni Battista 3, Caiazzo, T/0039-082-38.62.718

Η πίτσα στο Pepe in Grani

50 Kalo: Με ενυδατωμένο ζυμάρι

Ο ιδιοκτήτης και τρίτης γενιάς πιτσαγιόλο Ciro Salvo κατέχει όσο λίγοι την τέχνη του ζυμαριού. Αυτή είναι από τις πιο προσεγμένες πιτσαρίες στο κέντρο της Νάπολης, τόσο από θέμα αισθητικής, όσο κυρίως από πλευράς πρώτης ύλης. Όλα τα υλικά είναι επιλεγμένα με προσοχή: από τα βιολογικά άλευρα και τα διαλεχτά τυριά μέχρι τα επώνυμα ελαιόλαδα με ονομασία προέλευσης, που χρησιμοποιούνται μόνο ωμά αφού ξεφουρνιστεί η πίτσα. Ο Ciro ασχολείται σχολαστικά με τη διαρκή βελτίωση της ζύμης του, καταλήγοντας σε ένα υπερ-ενυδατωμένο ζυμάρι, όπου το αλεύρι ζυμώνεται με υψηλότερο ποσοστό νερού, κάτι που στη γεύση μεταφράζεται σε ελαφρύτερο και πιο εύπεπτο αποτέλεσμα. Εδώ αξίζει να πειραματιστείτε με πιο ιδιαίτερες γεύσεις, όπως η πίτσα με κρεμμύδι cipolla di Montoro, λαρδί της Colonnata και τυρί conciato Romano, η πίτσα με κολοκυθανθούς, ρικότα και σαλάμι, και εκείνη με την κρέμα πατάτας και παρμεζάνας 24 μηνών.

Piazza Sannazzaro 201/b, T/0039-081-19.20.46.67

Port’Alba: Η πιτσαρία-αντίκα του 1738

Οι ντόπιοι επιμένουν ότι πρόκειται για την παλαιότερη πιτσαρία της Νάπολης και πιθανότατα και του κόσμου. Ιδρύθηκε το 1738, αρχικά ως καντίνα που πουλούσε σνακ, ώσπου μετατράπηκε σε καθαρόαιμη πιτσαρία το 1830. Μέσα στην απλότητά της, η Μαρινάρα της είναι ίσως η νοστιμότερη που δοκιμάσαμε.

Via Port΄Αlba, 18, Τ/0039-081-45.97.13

Στην παλαιότερη πιτσαρία της πόλης, την Port' Alba

Al 22 & Rosario Piscopo: Παραδίδονται μαθήματα πίτσας

Οι δύο φίλοι και συνεργάτες Giovanni Improta και Rosario Piscopo, εκτός από τις φοβερές πίτσες που ετοιμάζουν καθένας στην πιτσαρία του, παραδίδουν από κοινού και μαθήματα πίτσας (Pizza Experience Τ/0039-333-43.92.629). Τέλεια εμπειρία, αλλά ακόμα πιο τέλεια η πίτσα Gambero Rosso με γαρίδες, ρικότα και πρόβολα στο Al 22 του Giovanni και αξέχαστη η πίτσα με τα μόλις δύο υλικά, κίτρινα ντοματίνια και stracciata di bufala, του Rosario.

Al 22, Via Pignasecca 22, T/0039-081-55.22.726

Pizzeria Rosario Piscopo, Via Egiziaca a pizzofalcone, 99/100, Τ/0039-081-03.22.495

La Figlia del Presidente: Για πίτσα προεδρική

Η ιστορία λέει πως ο Ernesto Cacialli, κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης των G7 στη Νάπολη το 1994, τάισε τον τότε πρόεδρο της Αμερικής, Μπιλ Κλίντον. Ο πρόεδρος έμεινε κατενθουσιασμένος με την πίτσα του Ernesto, κι έτσι του κόλλησαν το παρατσούκλι «ο πιτσαγιόλο του προέδρου». Στα χνάρια του, πλέον, η κόρη του Maria Cacialli μαζί με τον σύζυγό της Felice Messina φτιάχνουν θαυμάσιες πίτσες. Οι τηγανητές τους είναι τόσο νόστιμες, που δεν πρέπει με τίποτα να τις χάσετε. Απίθανη η Montanara με ραγού ναπολιτάνικο, μοτσαρέλα και βασιλικό.

Via Grande Archivio 23/24, T/0039-081-28.67.38

Μερικές ακόμα από τις πιο δημοφιλείς πιτσαρίες:

– Pizzeria da Attilio, για την πίτσα με αντίδια, τηγανητό μπακαλιάρο και φρέσκα πομοντόρια (Via Pignasecca 17, T/0039-081-55.20.479).

– Gorizia, που από το 1916 φημίζεται για την τηγανητή πίτσα πανέ (Via Gianlorenzo Bernini 29/31, T/0039-081-57.82.248).

– Concettina ai Tre Santi, για πίτσα με ραγού ναπολιτάνικο (Via Arena della Sanità 7 Bis, T/0039-081-29.00.37).

– Starita, για την ιστορική πίτσα του, τη Μαργαρίτα, με συνταγή από το 1901 (Via Materdei 27/28, T/0039-081-55.73.682).

– L’Antica Pizzeria da Michele, για την απίθανη Μαρινάρα, που έχουν τελειοποιήσει από το 1870 (Via Cesare Sersale 1, T/0039-081-55.39.204).

– Carminiello, για όλες τις πολύ καλές τηγανητές πίτσες τους (Corso Secondigliano 350, T/0039-081-75.40.037).

ΤIP Μη διστάσετε να μπείτε σε όποια πιτσαρία βρεθεί μπροστά σας. Η Νάπολη είναι το λίκνο της πίτσας και σπάνια θα απογοητευτείτε. Αν όμως θέλετε να αισθάνεστε πιο ασφαλείς, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις 80 πιτσαρίες της Νάπολης που είναι πιστοποιημένες στην AVPN, την ένωση της γνήσιας πίτσας ναπολιτάνα (www.pizzanapoletana.org).