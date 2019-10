Αναφορές για τουρκική επιδρομή εναντίον των Κούρδων της Συρίας - Διαψεύδουν τα κουρδικά ΜΜΕ

Βίντεο που έκαναν την εμφάνιση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βράδυ της Δευτέρας, φέρονται να δείχνουν πλάνα από τα πρώτα χτυπήματα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων εναντίον των κουρδικών Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG) στη βόρεια Συρία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα του Λιβάνου και της Σαουδικής Αραβίας, η πολεμική αεροπορία της Τουρκίας έπληξε μία στρατιωτική βάση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), μέρος των οποίων αποτελεί το YPG, στην επαρχία Αλ-Χασάκα της βορειοανατολικής Συρία.

Από την πλευρά των τουρκικών ΜΜΕ, τις αναφορές για έναρξη των επιχειρήσεων επιβεβαιώνει η Daily Sabah, η οποία κάνει λόγο για «έναρξη του βομβαρδισμού των συνδεδεμένων με το PKK τρομοκρατών από τον τουρκικό στρατό» στη πόλη Αλ-Μαλικίγια, στα σύνορα Συρίας - Τουρκίας.

Ωστόσο, τις αναφορές διαψεύδουν τα μέσα ενημέρωσης των Κούρδων μαχητών.

#Turkey air force bombed a convoy bringing support to #YPG via the Semalka border crossing that links #Syria to Iraq. pic.twitter.com/Z5WH23lQik