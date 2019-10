«Τριάντα έξι ακτιβιστές έφυγαν από το Αμστερνταμ σήμερα για το Σαντιάγο της Χιλής. Ταξιδεύουν με ιστιοπλοϊκό! Να ’χετε καλό ταξίδι και πάντα πρίμα τον άνεμο. Τα λέμε στο Σαντιάγο!». Με αυτόν τον τρόπο η Γκρέτα Τούνμπεργκ «ξεπροβόδισε» στις 3 Οκτωβρίου το «Regina Maris», το σκάφος που θα μεταφέρει 36 νέους από την Ευρώπη στη Λατινική Αμερική, με τελικό προορισμό τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα (το λεγόμενο COP25), που θα πραγματοποιηθεί στη Χιλή στις 2-13 Δεκεμβρίου. «Ετσι μοιάζει ένα κίνημα! Εχουμε μπροστά μας επτά εβδομάδες, ραντεβού στην άλλη πλευρά, Γκρέτα!» απάντησαν στη 16χρονη Σουηδή ακτιβίστρια, την αδιαμφισβήτητη πρωταγωνίστρια του παγκόσμιου κινήματος για την αναχαίτιση της κλιματικής κρίσης και την υιοθέτηση πολιτικών που θα διατηρήσουν την πλανητική θερμοκρασία στα πιο βιώσιμα επίπεδα του +1,5 βαθμού Κελσίου, διεγείροντας τα αντανακλαστικά του μαθητικού πληθυσμού παγκοσμίως.



«Ενα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του σημερινού momentum για την κλιματική αλλαγή: χρόνια μιλούσα με τους γονείς μου γι’ αυτά τα θέματα, αλλά είναι η πρώτη φορά που νιώθω ότι το πρόβλημα τους απασχολεί πραγματικά», είπε στην «Κ» ο 26χρονος Στέφανος Χαραλαμπόπουλος, λίγο πριν επιβιβαστεί στο περήφανο «Regina Mars» για το ταξίδι που αναμένεται να μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη του. Ο Στέφανος μεγάλωσε στην Αθήνα, αλλά έφυγε για σπουδές στη Βιέννη (έχει και τις δύο υπηκοότητες, αφού η μητέρα του είναι Αυστριακή). Τελείωσε διαχείριση φυσικών πόρων, αντικείμενο με το οποίο άρχισε να ασχολείται επαγγελματικά, μέχρι που γνώρισε μια πολύ δραστήρια ομάδα νέων ανθρώπων που είχαν βάλει σκοπό να ταξιδέψουν με ιστιοπλοϊκό μέχρι τη Χιλή (για την ακρίβεια, μέχρι το Ρίο όπου αναμένεται να φτάσουν γύρω στις 20 Νοεμβρίου – την υπόλοιπη διαδρομή θα την κάνουν με λεωφορείο).



Ο στόχος της ομάδας Sail to the COP είναι, αφενός, να ενισχύσει τη φωνή των νέων στις κρίσιμες διαπραγματεύσεις στο COP25 και, αφετέρου, να καταδείξει τις επιπτώσεις των αεροπορικών πτήσεων στην κλιματική αλλαγή και την ανάγκη μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις αεροπορικές μεταφορές. Είναι απίστευτο αλλά, όπως λένε, το αεροπορικό ταξίδι από το Αμστερνταμ στο Σαντιάγο της Χιλής εκλύει 3,8 τόνους διοξειδίου του άνθρακα, την ποσότητα δηλαδή που θα εξοικονομούσε κάποιος εάν σταματούσε να τρώει κρέας για πάνω από οκτώ χρόνια. «Δεν ισχυριζόμαστε προφανώς ότι πρέπει όλοι να ταξιδεύουν με ιστιοφόρα, πρόκειται για συμβολική κίνηση ώστε να αναδείξουμε την ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών λύσεων», λέει ο Στέφανος Χαραλαμπόπουλος, με μεγάλο ενθουσιασμό για το ταξίδι που απλωνόταν μπροστά του.

«Πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωής, να ζητήσουμε από τους πολιτικούς να πάρουν πρωτοποριακές αποφάσεις. Είναι τρελό, για παράδειγμα, ότι η Ελλάδα δεν τροφοδοτεί όλη την Ευρώπη με ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι τρελό ότι δεν έχουν φόρους οι αεροπορικές μεταφορές και έχουν οι μετακινήσεις με τρένο». Σύμφωνα με τους νέους της οργάνωσης Sail to the COP, η κλιματική και οικολογική κρίση απαιτεί δραστική μεταστροφή προς ένα πιο βιώσιμο σύστημα μεταφορών. «Θα πρέπει να είναι εύκολο, προσιτό και ελκυστικό να ταξιδεύεις χωρίς να πληγώνεις τον πλανήτη», λένε. Οι πολίτες θα πρέπει να ενθαρρύνονται να επιλέγουν το τρένο, το λεωφορείο, το ποδήλατο. Φυσικά, η αλλαγή αυτή είναι μια περίπλοκη διαδικασία, γι’ αυτό η ομάδα θα επιχειρήσει να αναπτύξει, στις 7 εβδομάδες που θα βρίσκεται εν πλω, ένα σχέδιο δράσης για τις μεταφορές. Ο χρόνος μετράει γρήγορα: στα επόμενα 20 χρόνια τα αεροπορικά ταξίδια εκτιμάται πως θα διπλασιαστούν! Το business as usual επιστρέφεται ως απαράδεκτο από τους νέους της Ευρώπης.