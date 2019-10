Τύμπανα πολέμου ηχούν στη βόρεια Συρία (Βίντεο)

Τούρκοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters ότι η σχεδιαζόμενη τουρκική εισβολή στη βορειοανατολική Συρία δεν έχει αρχίσει, αλλά γίνονται οι τελικές προετοιμασίες γι' αυτήν και η ανάπτυξη στρατιωτών και εξοπλισμού έχει ολοκληρωθεί.

Παράλληλα, το Ιράν ξεκίνησε στρατιωτικά γυμνάσια κοντά στα σύνορα με την Τουρκία.

Τούρκοι στρατιώτες με βαρύ οπλισμό απομάκρυναν ένα τμήμα του συνοριακού φράχτη, δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους. Νωρίτερα, κάποια διεθνή μέσα ανέφεραν πως τουρκικά στρατεύματα διέσχισαν τα σύνορα και εισήλθαν στη Συρία.

Ωστόσο, ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ δήλωσε πως οι προετοιμασίες και η ανάπτυξη της Τουρκίας για τη σχεδιαζόμενη στρατιωτική επίθεσή της στη βορειοανατολική Συρία συνεχίζονται, σύμφωνα με το δίκτυο NTV.

Νωρίτερα, ένας σύμβουλος του Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως οι τουρκικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους Σύροι αντάρτες θα διασχίσουν τα συριακά σύνορα «σύντομα», καθώς η αποχώρηση των στρατευμάτων των ΗΠΑ άνοιξε τον δρόμο για την επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία. Δεν είναι σαφές από πού μιλούσε ο Ακάρ.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Ιράν, Χασάν Ροχανί, κάλεσε την Τουρκία να δείξει αυτοσυγκράτηση και να αποφύγει τη στρατιωτική δράση στη βόρεια Συρία, και είπε πως οι δυνάμεις των ΗΠΑ πρέπει να φύγουν από την περιοχή.

«Η Τουρκία δικαίως ανησυχεί για τα νότια σύνορά της. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί ένας σωστός δρόμος για να απομακρυνθούν οι ανησυχίες αυτές... Τα αμερικανικά στρατεύματα πρέπει να φύγουν από την περιοχή... Οι Κούρδοι στη Συρία... πρέπει να υποστηρίξουν τον συριακό στρατό», δήλωσε ο Ροχανί, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Στο μεταξύ, ο ιρανικός στρατός άρχισε στρατιωτικά γυμνάσια, που δεν είχαν ανακοινωθεί προηγουμένως, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας που συνορεύει με την Τουρκία, μετέδωσε το ιρανικό φοιτητικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA, την ώρα που Τούρκοι στρατιώτες ετοιμάζονται να εισέλθουν στο έδαφος της Συρίας, συμμάχου του Ιράν.

Το ISNA μετέδωσε πως στα γυμνάσια συμμετέχουν μονάδες ταχείας αντίδρασης, κινητές και επιθετικές ταξιαρχίες και ελικόπτερα από την Αεροπορία του Στρατού Ξηράς.

Σύμφωνα με το Bloomberg, το οποίο μετέδωσε στο Twitter εικόνες από τα σύνορα Τουρκίας - Συρίας, Τούρκοι στρατιώτες έχουν ξεκινήσει να περνούν τα σύνορα προς τη Συρία

