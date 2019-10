Ερντογάν: Ξεκίνησε η στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία

Την έναρξη των τουρκικών επιχειρήσεων στη βόρεια Συρία ανακοίνωσε πριν από λίγο με δήλωσή του, ο πρόεδρος Ερντογάν.

Η επιχείρηση στη βορειοδυτική Συρία ξεκίνησε δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος μέσω twitter. «Oι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις μαζί με τον Εθνικό Συριακό Στρατό εναντίον των PKK / YPG και των τρομοκρατικών οργανώσεων ISIS στη Βόρεια Συρία έχει ξεκινήσει. Στόχος μας είναι να καταστρέψουμε τον διάδρομο τρόμου που προσπαθεί να εδραιωθεί στα νότια σύνορά μας και να φέρουμε ειρήνη στην περιοχή», αναφέρει ο Ερντογάν.

Σε δεύτερο τηλεγράφημά του, το Reuters σημειώνει -επικαλούμενο κουρδικές πηγές- ότι τουρκικά αεροσκάφη διεξάγουν ήδη επιθέσεις και ότι επικρατεί «μεγάλος πανικός» ανάμεσα στον πληθυσμό.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.