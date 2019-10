Live: Τουρκικά μαχητικά βομβαρδίζουν περιοχές στη Συρία – Ζωντανή εικόνα από τα σύνορα

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε πως άρχισε η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία, ενώ τις προηγούμενες ημέρες προωθούνταν σε στρατηγικά σημεία στα σύνορα ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις.

Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), των οποίων ηγούνται οι Κούρδοι, γνωστοποίησαν ότι τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη βομβαρδίζουν την περιοχή τους στο βορειoανατολικό τμήμα, προκαλώντας «τεράστιο πανικό μεταξύ των πολιτών».

Κρατικά ΜΜΕ της Συρίας και αξιωματούχος των Κούρδων έκαναν γνωστό ότι τα αεροπορικά πλήγματα στοχοθέτησαν την πόλη Ρας αλ Άιν, στη βορειοανατολική Συρία, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία.

«Τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη ξεκίνησαν τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον κατοικημένων περιοχών», αναφέρει ο εκπρόσωπος Tύπου των SDF Μουσταφά Μπαλί στο Twitter.

Σύμφωνα με πηγή από τις τουρκικές υπηρεσίες ασφαλείας, τουρκικά πυροβόλα Χόβιτσερ άρχισαν να πλήττουν βάσεις των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG, οι Κούρδοι πολιτοφύλακες) και αποθήκες με πυρομαχικά.

Αυτόπτης μάρτυρας στην Τελ Αμπιάντ περιέγραψε στο Reuters ότι εκρήξεις αντηχούν και καπνός υψώνεται στην περιοχή ενώ οι κάτοικοί της πόλης την εγκαταλείπουν μαζικά.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στη Ρας αλ Άιν έκανε λόγο για πυρά πυροβολικού εναντίον της πόλης, με αποτέλεσμα δεκάδες άμαχοι να την εγκαταλείπουν με μηχανές και αυτοκίνητα ή πεζή, παίρνοντας μαζί τους τα προσωπικά αντικείμενά τους.

