Βαθύτερα στο συριακό έδαφος προελαύνουν οι τουρκικές δυνάμεις- Επλήγησαν τουλάχιστον 181 στόχοι

Βαθύτερα στα συριακά εδάφη ανατολικά του Ευφράτη προελαύνουν οι τουρκικές δυνάμεις τη δεύτερη ημέρα της επιχείρησης εναντίον Κούρδων ανταρτών, καθώς η απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων άνοιξε μια νέα επικίνδυνη φάση στην οκταετή διαμάχη στην περιοχή.

Αισθανόμενοι ντροπή για τον ρόλο της Ουάσιγκτον που δημιούργησε το έδαφος για την τουρκική επιχείρηση, ανώτερα μέλη του Ρεπουμπλικανικού κόμματος «καταδίκασαν» τον πρόεδρο Τραμπ για το γεγονός ότι εγκατέλειψε τους Κούρδους της Συρίας παρόλο που υπήρξαν συμμάχοι των ΗΠΑ στη μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους.

Αν και η Τουρκία ισχυρίζεται ότι στόχος της είναι να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας ώστε να επιστρέψουν εκατομμύρια πρόσφυγες στη Συρία, η διεθνής κοινότητα εκφράζει φόβους ότι η τουρκική επιχείρηση θα μπορούσε να οξύνει τη σύγκρουση και ενέχει τον κίνδυνο κρατούμενοι του ISIS να δραπετεύσουν από τα κέντρα κράτηση καθώς θα επικρατεί χάος.

Αυτόπτης μάρτυρας στην τουρκική πόλη Ακτσάκαλε δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν από εκεί προς το συριακό έδαφος και την πόλη Τελ Αμπιάντ.

Ενας δεύτερος μάρτυρας ανέφερε ότι οι τουρκικές δυνάμεις έπληξαν με όλμους στόχους κοντά στην Ρας Αλ Αϊν την Πέμπτη το πρωί με τους αντάρτες των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων να απαντούν.

Συνολικά, ο τουρκικός στρατός έχει πλήξει 181 στόχους των Κούρδων ανταρτών από ξηράς και αέρος από την έναρξη της επιχείρησης, σύμφωνα με το υπουργείο Αμυνας.

Μεταξύ των στόχων ήταν και μια από τις φυλακές όπου κρατούνται μέλη του ISIS.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα στρατεύματα μπήκαν στο έδαφος της Συρίας από τέσσερα σημεία, δύο εκ των οποίων βρίσκονται κοντά στο Τελ Αμπιάντ και δύο κοντά στο Ρας Αλ Αϊν.

Κούρδοι ακτιβιστές και ένα συριακό παρατηρητήριο πολέμου ανέφεραν ότι τουλάχιστον επτά άμαχοι και τρία μέλη των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων έχουν χάσει τη ζωή τους από τους τουρκικούς βομβαρδισμούς.

Δεκάδες άμαχοι έχουν τραυματιστεί και χιλιάδες άτομα έχουν εγκαταλείψει την Ρας Αλ Αϊν και κατευθύνονται προς την επαρχία Χασάκα.

