Ολγα Τοκάρτσουκ και Πέτερ Χάντκε οι νικητές των Νόμπελ Λογοτεχνίας 2018 και 2019

Στον διάσημο Αυστριακό συγγραφέα Πέτερ Χάντκε απονεμήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας του 2019.

Η Πολωνή συγγραφέας Όλγκα Τοκάρτσουκ τιμήθηκε σήμερα με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας 2018, ανακοίνωσε η Σουηδική Ακαδημία.

The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB