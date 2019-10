Σκληρές μάχες στα σύνορα της Συρίας - Φόβοι για 60.000 εκτοπισμένους

Με αεροπορικές επιδρομές αλλά και σκληρές χερσαίες μάχες συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στα κατεχόμενα από τους Κούρδους εδάφη της βορείου Συρίας.

Ο τουρκικός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει πετύχει την κατάληψη συγκεκριμένων στόχων, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για σκληρές μάχες στην κεντρική συνοριακή περιοχή και για τουλάχιστον 7 άμαχους νεκρούς.

Ο Ερντογάν ανακοίνωσε επίσης ότι 109 Κούρδοι «τρομοκράτες» σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή έχουν αιχμαλωτισθεί, (αριθμούς που θεωρεί υπερβολικούς η αντίπαλη πλευρά) ενώ σε δεκάδες χιλιάδες υπολογίζονται οι κάτοικοι που εγκαταλείπουν τις εστίες τους.

Σε νεότερο τηλεγράφημα, του Reuters, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων υποστηρίζει ότι περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί αφότου ξεκίνησε η επίθεση της Τουρκίας εναντίον της πολιτοφυλακής των Κούρδων στη βορειανατολική Συρία.

«Από την Τετάρτη, περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχουν εκτοπισθεί, διαφεύγοντας από τους τομείς των συνόρων (με την Τουρκία), ιδιαίτερα από τις ζώνες του Ρας αλ-Αΐν και του Ντερμπασιγέ», ανέφερε το Παρατηρητήριο διευκρινίζοντας πως οι εκτοπισμένοι κατευθύνονται προς εδάφη που βρίσκονται ανατολικότερα, προς την πόλη Χασακέ.

On the outskirts of #RasAlAin earlier following Turkish bombardment of the town. We are the only US network here in #syria . pic.twitter.com/BT9Fh5PCzG