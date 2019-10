Τραμπ: Έχουμε τρεις επιλογές για την τουρκική επιχείρηση στη Συρία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως η διαμεσολάβηση για την επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Κούρδων είναι μία από τις τρεις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι ΗΠΑ μετά την τουρκική στρατιωτική επίθεση στη βορειοανατολική Συρία.

«Νικήσαμε 100% το Ισλαμικό Κράτος και δεν έχουμε πλεόν στρατεύματα στην περιοχή. Κάναμε καλή δουλειά.

Τώρα, έχουμε μία από τις τρεις επιλογές: Να στείλουμε χιλιάδες στρατεύματα και να κερδίσουμε στρατιωτικά, να πλήξουμε την Τουρκία πολύ σκληρά Οικονομικά και με Κυρώσεις, ή να διαμεσολαβήσουμε για την επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Κούρδων!», είπε ο Τραμπ με ανάρτηση στο Twitter.

....We have one of three choices: Send in thousands of troops and win Militarily, hit Turkey very hard Financially and with Sanctions, or mediate a deal between Turkey and the Kurds!