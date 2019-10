Με αποστολή χιλιάδων στρατευμάτων στη Συρία απειλεί ο Τραμπ - Για τουλάχιστον 200 νεκρούς αντάρτες κάνει λόγο η Αγκυρα

Το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων προκειμένου να σταματήσει τη στρατιωτική επιχείρηση της Τουρκίας στη βορειοανατολική Συρία εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους.

«Εχουμε τρεις επιλογές, είτε να πλήξουμε σκληρά με οικονομικές κυρώσεις την Αγκυρα, είτε να στείλουμε χιλιάδες αμερικανικά στρατεύματα και να κερδίσουμε στρατιωτικά, είτε να μεσολαβήσουμε ώστε να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας και των Κούρδων».

....We have one of three choices: Send in thousands of troops and win Militarily, hit Turkey very hard Financially and with Sanctions, or mediate a deal between Turkey and the Kurds!