Συναγερμός για τεράστια πυρκαγιά σε πόλη του Λος Άντζελες (βίντεο)

Ένα τεράστιο μέτωπο πυρκαγιάς έχει περικυκλώσει την περιοχή Sylmar του Λος Άντζελες, ενώ έχει κάψει ήδη τα πρώτα κτίρια.

The #SaddleridgeFire appears to have damaged power lines in the area; aerial video shows the blaze continuing to rapidly grow https://t.co/BEMDLeeDur pic.twitter.com/wDDqMHNCz1 — KTLA (@KTLA) October 11, 2019

Η δασική πυρκαγιά ξέσπασε πριν δύο ημέρες αλλά γρήγορα εξελίχθηκε και έφτασε στην πόλη.

View from South bound 5 freeway from Santa Clarita, Sylmar fire is engulfing both sides of 5 fwy after the 14 split. Massive amounts of smoke,wind gusts and embers flying across all lanes. First responders on North bound 5 making a stand at edge. #abc7eyewitness #SaddleridgeFire pic.twitter.com/6SATOPpEPB — Blair (@CraftChat) October 11, 2019

Οι φλόγες έχουν σχεδόν κόψει στη μέση την κατοικημένη περιοχή, πέρασαν πάνω από την εθνική οδό και καίνε μέσα σε σπίτια και εγκαταστάσεις.

#SaddleridgeFire is now burning inside an apartment complex off Foothill in Sylmar, I do not have the other cross street. @FOXLA pic.twitter.com/OPQSfZBFSs — Bill Melugin (@BillFOXLA) October 11, 2019

Οι αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους της περιοχής να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και αναφέρουν ότι τα καταφύγια για περιπτώσεις πυρκαγιάς είναι ανοιχτά.

The #SaddleridgeFire in Sylmar is now being considered a “Major Emergency” by the @LAFD. https://t.co/GFOTY28sZB — Twitter Moments (@TwitterMoments) October 11, 2019

Προληπτικές αλλά πολύωρες διακοπές ρεύματος γίνονται εδώ και μέρες σε όλη την πολιτεία της Καλιφόρνια, προκειμένου να προληφθεί το ξέσπασμα φωτιάς ή η εξάπλωση των ήδη υπαρχουσών δασικών πυρκαγιών - οι γραμμές υψηλής τάσης είχαν προκαλέσει πέρυσι την πιο φονική πυρκαγιά στην ιστορία της πολιτείας.