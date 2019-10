Σε 3.500 με 4.000 ευρώ/τ.μ. πρόκειται να διαμορφωθεί η τιμή πώλησης στις 10.000 κατοικίες που σχεδιάζει να αναπτύξει η Lamda Development στο Ελληνικό. Το μέσο μηνιαίο κόστος ενοικίασης στο εμπορικό κέντρο των 72.000 τ.μ. θα διαμορφωθεί στα 37 ευρώ/τ.μ. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η διοίκηση της εταιρείας, την πρώτη πενταετία η επένδυση θα αυξηθεί στα 2 δισ. ευρώ, με στόχο να έχει κατασκευαστεί το 37% των υποδομών και το 40% του πάρκου.

Αμεσότερα θα είναι τα οικονομικά οφέλη από την επένδυση ανάπλασης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου στο Ελληνικό, χάρις στην απόφαση της διοίκησης της Lamda Development να καταστήσει το πλάνο ανάπτυξης των επιμέρους τμημάτων αυτής πολύ πιο εμπροσθοβαρές απ’ ό,τι ήταν μέχρι σήμερα. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε χθες, στο πλαίσιο της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της εισηγμένης, με αφορμή την έγκριση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, αποφασίστηκε η ταχύτερη ανάπτυξη του ακινήτου κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας. Ετσι, αντί για την αρχική δέσμευση για επενδύσεις 1,1 δισ. ευρώ την εν λόγω περίοδο, εντέλει το σημερινό πλάνο κάνει λόγο για επενδύσεις 2 δισ. ευρώ, επί συνόλου 8 δισ. ευρώ.

Στόχος είναι εντός των πρώτων πέντε ετών να έχουν κατασκευαστεί το 37% των υποδομών, το 40% του μητροπολιτικού πάρκου των 2.000 στρεμμάτων και να έχει αναπτυχθεί όλο το παραλιακό μέτωπο της έκτασης, όπως επίσης και το βόρειο τμήμα, εκείνο δηλαδή που έχει πρόσοψη προς τη Λ. Βουλιαγμένης. Στο παραλιακό τμήμα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το συγκρότημα του καζίνο (που περιλαμβάνει ένα ξενοδοχείο), αλλά και η ανάπλαση της μαρίνας του Αγίου Κοσμά, στην οποία θα βρίσκονται ένα εμπορικό κέντρο, το οποίο θα εκτείνεται τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους, αλλά και ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα. Επίσης, τμήμα του παραλιακού μετώπου θα είναι ο πύργος διαμερισμάτων, το ενυδρείο, ακόμα ένα πολυτελές ξενοδοχείο και πολυτελείς παραθαλάσσιες βίλες, που θα απευθύνονται σε εύπορους αγοραστές, κυρίως του εξωτερικού.

Στο βόρειο σκέλος θα αναπτυχθεί το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο της χώρας, με καθαρή εκμισθώσιμη επιφάνεια 72.000 τ.μ., έναντι των 58.000 τ.μ. που προσφέρει σήμερα το The Mall Athens. Το νέο κέντρο (Vouliagmenis Mall) θα γειτνιάζει με τον σταθμό του μετρό στο Ελληνικό, με το μέσο κόστος ενοικίασης να διαμορφώνεται σε 37 ευρώ/τ.μ. σε μηνιαία βάση, έναντι των 38,5 ευρώ/τ.μ. που είναι το σημερινό κόστος στο The Mall Athens. Αντίστοιχα η μηνιαία δαπάνη ανά επισκέπτη προβλέπεται σε 25 ευρώ, από 21 ευρώ που είναι στο The Mall Athens. Στόχος είναι να λειτουργήσει το 2023, ή το αργότερο στις αρχές του 2024. Πλησίον του εμπορικού κέντρου, θα αναπτυχθεί και ένα συγκρότημα γραφείων, ενώ αμφότερα τα ακίνητα θα συνοδεύονται από πληθώρα κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.

Η πρόβλεψη της διοίκησης της Lamda είναι ότι η κερδοφορία της εταιρείας από την επένδυση θα ξεκινήσει από τον τέταρτο χρόνο λειτουργίας. Ωστόσο, το 60% των μελλοντικών κερδών προβλέπεται να προέλθουν από τις οικιστικές αναπτύξεις, που έχουν χωροθετηθεί περιμετρικά της έκτασης και κυρίως πέριξ του μητροπολιτικού πάρκου. Συνολικά, η εταιρεία σχεδιάζει την ανάπτυξη 10.000 κατοικιών συνολικής επιφάνειας 1 εκατ. τ.μ., που θα αποφέρουν κέρδη της τάξεως των 3,5 - 4 δισ. ευρώ. «Από το πόσες κατοικίες θα πωληθούν, θα εξαρτηθεί και το μέγεθος των κερδών, ενώ αρκετές θα απευθύνονται σε ξένους επενδυτές, στο πλαίσιο και του προγράμματος της Golden Visa», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου, συμπληρώνοντας ότι οι τιμές πώλησης θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές των σημερινών τιμών, καθώς η εταιρεία στοχεύει σε τιμές της τάξεως των 3.500 - 4.000 ευρώ/τ.μ., όταν η σημερινές ζητούμενες τιμές πώλησης στην περιοχή του Ελληνικού κινούνται πέριξ των 4.000 - 5000 ευρώ/τ.μ. και στη γειτονική Γλυφάδα ακόμα παραπάνω. Στην πρώτη πενταετία προβλέπεται πως το τμήμα των κατοικιών θα συνεισφέρει το 43% των εσόδων και τα δύο εμπορικά κέντρα το 35%.