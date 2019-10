Θρίαμβος Τσιτσιπά στη Σανγκάη: Προκρίθηκε στα ημιτελικά με νίκη θρίλερ επί του Τζόκοβιτς (βίντεο)

Ο Έλληνας πρωταθλητής δείχνει να ξαναβρίσκει τη φόρμα του στο κατάλληλο σημείο της χρονιάς!

Μετά από ένα ματς – διαφήμιση του τένις, επικράτησε επί του Νόβακ Τζόκοβιτς, νούμερο 1 στον κόσμο αυτή τη στιγμή, με 2-1 σετ.

Ο Τσιτσιπάς έχασε το πρώτο σετ με 6-3 αλλά δεν το έβαλε κάτω, παίρνοντας το δεύτερο με 7-5 και το καθοριστικό τρίτο με 6-3.

Με αυτή του τη νίκη πέρασε στα ημιτελικά του Master’s στη Σανγκάι ενώ ταυτόχρονα προκρίθηκε και στα AΤP Finals που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο στο Λονδίνο.

