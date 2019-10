Τουσκ: «Εκτός τόπου οι απειλές Ερντογάν»

«Εκτός τόπου» χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκου Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, μέσω Twitter, τις απειλές του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ότι θα στείλει εκατομμύρια προσφύγων στην Ευρώπη.

«Η Τουρκία πρέπει να καταλάβει ότι η βασική ανησυχία μας είναι πως οι πράξεις της θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ακόμα μία ανθρωπιστική καταστροφή. Και δεν θα δεχτούμε ποτέ οι πρόσφυγες να εργαλειοποιούνται και να χρησιμοποιούνται για να μας εκβιάζει. Οι χθεσινές απειλές του Προέδρου Ερντογάν είναι εντελώς εκτός τόπου», έγραψε ο κ. Τουσκ στο Twitter.

Turkey must understand that our main concern is that their actions may lead to another humanitarian catastrophe. And we will never accept that refugees are weaponised and used to blackmail us. President Erdogan’s threats of yesterday are totally out of place.