Ο Τραμπ «σκοτώνει» αντιπάλους και ΜΜΕ: Αντιδράσεις για βίντεο που προβλήθηκε σε συγκέντρωση υποστηρικτών του

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ επεξεργασμένο βίντεο που απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ να «εξουδετερώνει» πολιτικούς αντιπάλους και μέσα ενημέρωσης, το οποίο, σύμφωνα με τους New York Τimes προβλήθηκε σε συγκέντρωση υποστηρικτών του Αμερικανού προέδρου, σε ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του στο Μαϊάμι.

Το βίντεο, το οποίο έχει γίνει viral στα social media, αποτελεί αναπαράσταση σκηνής από την ταινία «Kingsman: The Secret Service» και δείχνει τον Τραμπ να πυροβολεί και να μαχαιρώνει αντιπάλους και μιντιακούς οργανισμούς μέσα στην «Εκκλησία των Ψευδών Ειδήσεων» («Church of Fake News»).

Μεταξύ, άλλων, οι «στόχοι» του είναι το CNN, το Politico, το BBC και ο Guardian, καθώς και πρόσωπα όπως η Χίλαρι Κλίντον, ο Τζον Μακέιν, ο Μπέρνι Σάντερς και ο Μπαράκ Ομπάμα.

Σύμφωνα με τους New York Times, το βίντεο προβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο συνέδριο «American Priority», που έλαβε χώρα στο κατάλυμα «Doral Miami». Μεταξύ των ομιλητών στο συνέδριο ήταν ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, και η πρώην εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Σάρα Σάντερς.

Ενας εκ των διοργανωτών της εκδήλωσης δήλωσε στην εφημερίδα ότι καταδικάζει το βίντεο και διερευνά το πώς αυτό έφτασε να προβληθεί στο συνέδριο.

Αμεση ήταν η αντίδραση του CNN, το οποίο σε επίσημη τοποθέτησή του, που αναρτήθηκε στο Twitter, χαρακτηρίζει το βίντεο «άθλιο και τρομακτικό».

«Δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που οι υποστηρικτές του προέδρου προωθούν τη βία απέναντι στα μέσα ενημέρωσης σε ένα βίντεο το οποίο προφανώς βρίσκουν διασκεδαστικό. Αλλά (το συγκεκριμένο περιστατικό) είναι μακράν το χειρότερο. Ο πρόεδρος, η οικογένειά του, ο Λευκός Οίκος και το επιτελείο της καμπάνιας του πρέπει να το καταδικάσουν άμεσα με τον πιο εμφατικό τρόπο. Οτιδήποτε λιγότερο ισοδυναμεί με σιωπηρή αποδοχή της βίας και δεν θα πρέπει να γίνει ανεκτό από κανέναν», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του το αμερικανικό δίκτυο.

CNN statement on video shown at @realDonaldTrump supporter conference at Trump's Miami resort last week: pic.twitter.com/BVKI5N5a17