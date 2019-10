Συρία: Ανησυχία για γενίκευση της σύρραξης - «Σήμα» επίθεσης στο Μανμπίτζ από Ερντογάν

Φόβους για γενίκευση της σύρραξης στα τουρκοσυριακά σύνορα έχει η δημιουργήσει η κλιμάκωση των επιχειρήσεων της Αγκυρας, σε συνδυασμό με τη συμφωνία Κούρδων – Δαμασκού για επιστροφή του συριακού στρατού στην περιοχή.

Οι δυνάμεις του συριακού καθεστώτος πλησίασαν σήμερα στα σήμεία όπου τα στρατεύματα της Αγκυρας και οι Σύροι αντάρτες που βοηθούν την τουρκική επιχείρηση εξακολουθούν να πολεμούν εναντίον της κουρδικής πολιτοφυλακής, μετέδωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου. Οι δυνάμεις είναι ανεπτυγμένες στην περιφέρεια της Ταλ Τάμερ, νότια της μεθοριακής πόλης Ρας αλ-Άιν, όπου διεξάγονται μάχες.

Στον απόηχο των εξελίξεων, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε, πάντως, την άποψη ότι δεν νομίζει πως θα υπάρξουν οποιαδήποτε προβλήματα στο Κομπάνι, μετά την ανάπτυξη των συριακών στρατευμάτων στα σύνορα και προσέθεσε πως ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δείξει μια «θετική προσέγγιση».

Μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν από την επίσκεψή του στο Αζερμπαϊτζάν, ο Ερντογάν σημείωσε πως η Τουρκία θα υλοποιήσει τα σχέδιά της για την πόλη Μάνμπιτζ της βόρειας Συρίας και θα εγκαταστήσει εκεί Aραβες.

BREAKING: Turkey's Erdogan signals imminent assault on Syrian-Kurdish held city of Manbij, in sixth day of Turkish offensive.