Τραμπ: Ερχονται μεγάλες κυρώσεις στην Τουρκία

Την επιβολή αυστηρών κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας προαναγγέλλει μέσω Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ. Διευκρινίζει επίσης ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να εμπλακούν σε έναν πόλεμο μεταξύ δύο αντιπάλων που μάχονται ο ένας τον άλλον επί 200 χρόνια.

«Η Ευρώπη είχε την ευκαιρία της να πάρει τους φυλακισμένους του ISIS αλλά δεν ήθελε να πληρώσει το τίμημα. "Αφήστε τις ΗΠΑ να πληρώσουν" είπαν (οι Ευρωπαίοι)...οι Κούρδοι απελευθερώνουν κάποιους για να μας εμπλέξουν», σημειώνει μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος ενώ αναφερόμενος στις κυρώσεις γράφει «έρχονται μεγάλες κυρώσεις στην Τουρκία. Πιστεύει πραγματικά ο κόσμος ότι θα πάμε σε πόλεμο με ένα μέλος του ΝΑΤΟ, την Τουρκία; Οι ατελείωτοι πόλεμοι θα τερματιστούν».

....Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end!