Συριακά ΜΜΕ: Ο στρατός εισέρχεται στην πόλη Μάνμπιτζ

Ο συριακός στρατός εισέρχεται στην πόλη Μάνμπιτζ στη βορειοανατολική Συρία, μεταδίδουν δημόσια συριακά μέσα ενημέρωσης.

Από την άλλη πλευρά, τα τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι στην πόλη έχουν αρχίσει να προελαύνουν οι τουρκικές δυνάμεις.

WATCH: Turkish troops and Turkey-backed rebels are seen advancing into the Syrian town of Manbij Monday as part of its ongoing offensive against Kurdish fighters; 130,000 people have fled their homes in northeast Syria, the UN said Sunday https://t.co/3yon0nCaY8 pic.twitter.com/xLkSjx1w11