Συριακά ΜΜΕ: Ο στρατός εισέρχεται στην πόλη Μάνμπιτζ

Ο συριακός στρατός εισέρχεται στην πόλη Μάνμπιτζ στη βορειοανατολική Συρία, μεταδίδουν δημόσια συριακά μέσα ενημέρωσης, στο πλαίσιο στρατιωτικής ανάπτυξης για να αντικρούσει την τουρκική επίθεση.

«Μονάδες του στρατού εισήλθαν στην Μάνμπιτζ», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SANA. Τοπικός αξιωματούχος στην πόλη που ελέγχεται από στρατιωτικό συμβούλιο το οποίο συνδέεται με τις κουρδικές αρχές, επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο την είσοδο των στρατευμάτων στην πόλη και την «ανάπτυξή τους στις γραμμές του μετώπου».

#BREAKING : Finally after hours, almost 1,500 #Syria Arab Army troops arrived at the city center of #Manbij . Previously today, the #Syria Arab Army had deployed almost 20 T-55AVs & T-72B3 armoured tanks as well as BMP-1 armoured carriers to #Manbij to confront #Turkish Army. pic.twitter.com/91W0MnILjz

Από την άλλη πλευρά, τα τουρκικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι στην πόλη έχουν αρχίσει να προελαύνουν οι τουρκικές δυνάμεις.

WATCH: Turkish troops and Turkey-backed rebels are seen advancing into the Syrian town of Manbij Monday as part of its ongoing offensive against Kurdish fighters; 130,000 people have fled their homes in northeast Syria, the UN said Sunday https://t.co/3yon0nCaY8 pic.twitter.com/xLkSjx1w11