Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον στο Πακιστάν, στη «πλέον περίπλοκη» περιοδεία τους (βίντεο)

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον έφθασαν απόψε στο Πακιστάν, όπου θα ξεκινήσουν αύριο την «πλέον περίπλοκη» περιοδεία τους έως αυτή τη στιγμή, σε μια χώρα που κλονίζεται εδώ και πολύ καιρό από αιματηρές επιθέσεις και οι αρχές της επιδιώκουν να προβάλουν την πιο φιλήσυχη πλευρά της.

Αυτό το ταξίδι στο Πακιστάν είναι «το πλέον περίπλοκο που αναλαμβάνει ο δούκας και η δούκισσα έως σήμερα, δεδομένων των αναγκών υλικοτεχνικής υποδομής και ασφαλείας» υπογραμμίζει το παλάτι του Κένσινγκτον.

Το ζεύγος, εκείνος έχοντας επιλέξει για την περίσταση σκούρο κοστούμι και εκείνη ένα μακρύ φόρεμα και τιρκουάζ παντελόνι, το υποδέχθηκε μόλις κατέβηκε από τα αεροσκάφος, έπειτα από μια πτήση 8 ωρών, σε μια στρατιωτική βάση στο Ραουαλπίντι, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Σαχ Μεχμούντ Κουρεσί, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της κρατικής τηλεόρασης.

The Duke and Duchess of Cambridge have arrived in Pakistan for a 5 day tour of the country.



They'll be guarded by over 1000 security staff and their itinerary has been keep secret from local media



For more pictures of the couple: https://t.co/GlfQos4KEE pic.twitter.com/YjwTrat9ZD