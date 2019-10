Στην κεντρική εκδήλωση του Democracy & Spirituality Weekend, η Αντζι Χομπς και ο Ράνα Μίτερ συνομιλούν με τον Σερζ Σμέμαν των New York Times (αριστερά).

«Τι θα γίνει σε 2.000 χρόνια από σήμερα; Δεν ξέρουμε. Οφείλουμε όμως να το σκεφτούμε. Εσείς οι Ελληνες, άλλωστε, μας διδάξατε πόση σημασία έχει να παραδίδει κάθε γενιά μια πόλη καλύτερη στην επόμενη. Οσοι έχετε, λοιπόν, την τύχη να κατάγεστε από αυτή τη χώρα, πρέπει να φοράτε μπλουζάκια που να γράφουν “Είμαι Ελληνας”. Κι αν κάποιος σας περιφρονήσει ή σας προσβάλει, να του το δείχνετε. Να του λέτε: “Πατρίδα μου είναι η Ελλάδα. Εμείς έχουμε τον Περικλή, τον Σωκράτη και τόσους άλλους”. Από εδώ ξεκίνησαν όλα τα καλά...».

Ο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής Μπρουνέλο Κουτσινέλι δεν έχανε ευκαιρία να εκφράζει τον θαυμασμό και την αγάπη του για την Ελλάδα, μιλώντας –και διαβάζοντας αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του– σε όσους τυχερούς βρεθήκαμε, το πρωί του περασμένου Σαββάτου, στο Anax Lounge του ξενοδοχείου Romanos. Εκεί όπου αμέσως μετά η Βρετανίδα Αντζι Χομπς, καθηγήτρια Δημόσιας Κατανόησης της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ, με αφορμή το νέο βιβλίο της για την «Πολιτεία» του Πλάτωνα, μοιράστηκε μαζί μας μερικά από όσα έμαθε μελετώντας τους αρχαίους Ελληνες φιλοσόφους. «Οι διδαχές τους μου άλλαξαν τη ζωή. Με έκαναν να σκέφτομαι κάθε μέρα την ευτυχία και τι ακριβώς σημαίνει. Η ζωή μας έχει αρχή και τέλος. Αυτό το τέλος όμως είναι που της δίνει σχήμα και νόημα. Ετσι, ακόμα και σε περιόδους άγχους, δυστυχίας ή πένθους, μπορεί κανείς να ανθήσει», μας είπε.

Το φετινό Democracy & Spirituality Weekend που πραγματοποιήθηκε –σε συνεργασία με το New York Times Athens Democracy Forum– για πέμπτη χρονιά στην Costa Navarinο, στη Μεσσηνία, από τις 11 έως τις 13 Οκτωβρίου, επεφύλασσε κι άλλες όμορφες εκπλήξεις – ενδιαφέρουσες συζητήσεις και αυθεντικές πολιτιστικές εμπειρίες, με κεντρικό πυρήνα τη σχέση της δημοκρατίας με την πνευματικότητα: πώς μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη πνευματικότητα εντός του δημοκρατικού πολιτεύματος και με ποιους τρόπους η πνευματικότητα συνδέεται διαχρονικά με τη δημοκρατική διακυβέρνηση τόσο στις ανατολικές όσο και στις δυτικές κοινωνίες.

Το ίδιο απόγευμα, στην κεντρική εκδήλωση του τριημέρου, ο Μπρουνέλο Κουτσινέλι συνομίλησε με την Κατρίν Μπένχολντ, διευθύντρια του γραφείου των New York Times στο Βερολίνο, αναλύοντας το όραμά του για έναν ουμανιστικό καπιταλισμό και για αξιοπρέπεια στην εργασία, η Αντζι Χομπς και ο Ράνα Μίτερ, καθηγητής Ιστορίας και Πολιτικής και διευθυντής του Κέντρου Κινεζικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, «υποδυόμενοι» τον Σωκράτη και τον Κομφούκιο, αντίστοιχα, απάντησαν στις ερωτήσεις του Σερζ Σμέμαν, μέλους της συντακτικής επιτροπής της The New York Times Company και διευθυντή προγράμματος του Athens Democracy Forum, και ο Καλίλ Οσάιρις, συγγραφέας, ακτιβιστής και μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος της Οικογένειας Μαντέλα, μας περιέγραψε τη συγκλονιστική πορεία του: από τις φυλακές του Οχάιο, στα δεκαεπτά του, στη σημερινή διεθνή αναγνώριση. «Δεν έχω καμιά δύναμη να δώσω στους άλλους. Μπορώ όμως να σας μάθω να χρησιμοποιείτε τη δύναμη που έχετε – και ίσως δεν γνωρίζετε ότι έχετε. Εσείς θα αποφασίσετε αν θα τη χρησιμοποιήσετε για το καλό της κοινωνίας. Αυτό είναι η δημοκρατία», τόνισε.

Στο Democracy & Spirituality Weekend το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος των New York Times International Στίβεν Ντάνμπαρ-Τζόνσον, ο πρόεδρος του Athens Democracy Forum Αχιλλέας Τσάλτας, ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, o πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, o διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΜΕΣ Στέφανος Θεοδωρίδης, πολλοί σύνεδροι από το φόρουμ της Αθήνας, αλλά και πλήθος κόσμου που θέλησε να λάβει μέρος σε μια πολύ επίκαιρη συζήτηση για τη δημοκρατία.

Και, φυσικά, εξαιρετικός πάντα οικοδεσπότης, ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, πρόεδρος της ΤΕΜΕΣ, ο οποίος επεσήμανε την ανάγκη να εστιάσουμε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας με μια διαφορετική οπτική – «γιατί, όπως είπε κάποτε και ο Αϊνστάιν, δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο σκέψης που τα δημιούργησε»...