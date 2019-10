H παραπομπή Τραμπ το μόνο σημείο συμφωνίας στο ντιμπέιτ των Δημοκρατικών

Οι «σταρ» υποψήφιοι για το προεδρικό χρίσμα των Δημοκρατικών – Τζο Μπάιντεν, Ελίζαμπεθ Γουόρεν και Μπέρνι Σάντερς – αλλά και οι υπόλοιποι που βρίσκονται χαμηλά στις δημοσκοπήσεις - ο Πέτε Μπάτιγκιεγκ δήμαρχος του Σάουθ Μπεντ στην Ιντιάνα, η Δημοκρατική Γερουσιαστής από την Μινεσότα, Έϊμι Κλόμπουτσαρ και η γερουσιαστής της Καλιφόρνια Καμάλα Χάρις– πρωταγωνίστησαν στο χθεσινό τηλεοπτικό ντιμπέιτ, που έγινε στο Γουέστερβιλ του Οχάιο.

Όλοι προσπάθησαν να κερδίσουν τις εντυπώσεις επιτιθέμενοι ο ένας στον άλλον αλλά το μοναδικό ζήτημα για το οποίο όλοι οι υποψήφιοι εμφανίστηκαν ενωμένοι, ήταν η παραπομπή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.



Καμάλα Χάρις, Μπέρνι Σάντερς και Τζο Μπάιντεν

Η Γούρεν ανέβηκε στην σκηνή της δημόσιας τηλεοπτικής συζήτησης που διοργανώθηκε από το CNN και την εφημερίδα The New York Times για πρώτη φορά, μετά την δημοσιοποίηση των δημοσκοπήσεων που δείχνουν τα ποσοστά της να είναι ίδια με αυτά του πρώην αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν, και στοχοποιήθηκε από τους υπόλοιπους υποψήφιους για τις προοδευτικές της εξαγγελίες, αλλά και σε αυτό που περιέγραψαν οι ίδιοι ως μία υπεκφυγή (της Γουόρεν) για το αν οι φόροι της μεσαίας τάξης θα συμπεριληφθούν στην ατζέντα για το πρόγραμμα υγείας (Medicare for All).



Τζο Μπάιντεν και Ελίζαμπεθ Γουόρεν

Από την πλευρά του, ο Μπέρνι Σάντερς επιτέθηκε στον πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και ιδιαίτερα στην συνεργασία του με τους Ρεπουμπλικάνους για την επίλυση προβλημάτων.

«Τζο μίλησες σχετικά με την συνεργασία σου με τους Ρεπουμπλικάνους για την επίλυση προβλημάτων, αλλά γνωρίζει τι άλλο έχεις κάνει – κι αυτό το λέω ως ένας καλός φίλος- έχεις κάνει τον καταστροφικό πόλεμο στο Ιράκ. Έφερες ένα νομοσχέδιο για την χρεοκοπία που πλήττει τις οικογένειες της μεσαίας τάξης σε ολόκληρη την χώρα.

Έφερες συμφωνίες όπως η Συμφωνία για το Ελεύθερο Εμπόριο με την Βόρεια Αμερική (NAFTA) και η συμφωνία για μόνιμες ομαλές εμπορικές σχέσεις (PNTR) με την Κίνα, που μας κόστισε 4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Ας πάμε στο Medicare for All. Αν μείνουμε ενωμένοι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το καλύτερο σύστημα υγείας στον κόσμο,» είπε ο Σάντερς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ