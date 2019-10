Κερδίζουν διαρκώς έδαφος τα φυτικά υποκατάστατα κρέατος

Η Impossible Foods δημιούργησε νέο μπέργκερ «Whopper» με φυτικό μπιφτέκι για την αλυσίδα ταχυφαγίας Burger King, παροτρύνοντας ανταγωνιστές να συνάψουν ανάλογες συνεργασίες.

Τα φυτικά υποκατάστατα κρέατος καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο χώρο στα ράφια των αμερικανικών σούπερ μάρκετ, καθώς η βιομηχανία τροφίμων ανταποκρίνεται στις διατροφικές ανάγκες των χορτοφάγων αλλά και στις εκκλήσεις του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού για την προστασία του περιβάλλοντος από τα αέρια του θερμοκηπίου. Εταιρείες όπως η Beyond Meat και η Impossible Foods ξεκίνησαν πριν από λίγα χρόνια ως νεοφυείς εταιρείες, αλλά σήμερα παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά των υποκατάστατων κρέατος, προσφέροντας φυτικά προϊόντα που δεν διαφέρουν από ένα τυπικό μπιφτέκι σε μπέργκερ ή μια κλασική κοτομπουκιά (chicken nugget). Σήμερα «μπαίνουν στο παιχνίδι» καθιερωμένοι παίκτες, όπως η Nestle, δίνοντας μεγαλύτερες διαστάσεις σε μια αγορά που μέχρι πρότινος απευθυνόταν σε ένα συγκεκριμένο καταναλωτικό κοινό, δηλαδή αυτό των χορτοφάγων. Σύμφωνα με αναλυτές που μίλησαν στην αμερικανική εφημερίδα New York Times, η αγορά υποκατάστατων κρέατος υπολογίζεται πως μπορεί να φθάσει έως και τα 85 δισ. δολάρια μέχρι το 2030.

Οι επενδυτές έχουν εντοπίσει αυτή τη δυναμική, όπως φαίνεται από τις εξελίξεις του τελευταίου πενταμήνου, τονίζει ο Ντέιβιντ Γιάφε-Μπελάνι των New York Times. Οι μετοχές της Beyond Meat έχουν παρουσιάσει μεγάλη άνοδο. Η Impossible Foods δημιούργησε νέο μπέργκερ «Whopper» με φυτικό μπιφτέκι για την αλυσίδα ταχυφαγίας Burger King, παροτρύνοντας ανταγωνιστές να συνάψουν ανάλογες συνεργασίες. Τέλη Αυγούστου, η KFC ανακοίνωσε τη μεγάλη κατανάλωση που είχαν «πτερύγια» τύπου chicken wings από φυτικά συστατικά σε ταχυφαγείο στην Ατλάντα, τα οποία προσέφερε σε συνεργασία με την Impossible Foods. Το Awesome Burger της Nestle, το οποίο παρασκευάζεται από κίτρινο μπιζέλι και σιτάρι, έκανε το ντεμπούτο του στις ΗΠΑ αυτόν τον Σεπτέμβριο για να ανταγωνιστεί τα προϊόντα της Beyond Meat και Impossible Foods. Τον ίδιο μήνα, η εταιρεία κατεψυγμένων τροφίμων Hormel διέθεσε υποκατάστατα κρέατος από φυτικά συστατικά στα σούπερ μάρκετ. Παρομοίως, η Smithfield, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής κρέατος στις ΗΠΑ, παράγει νέα σειρά μπέργκερ, λουκάνικων και κεφτέδων με βάση τη σόγια. Εκτιμά πως μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020, τα προϊόντα αυτά με την επωνυμία «Pure Farmland» θα είναι διαθέσιμα σε πάνω από 5.000 καταστήματα τροφίμων, σύμφωνα το πρακτορείο Reuters. «Παραδοσιακές» εταιρείες παραγωγής κρέατος όπως η Perdue και η Tyson Foods έχουν δημιουργήσει παρεμφερή προϊόντα κρέατος που εμπεριέχουν έναν συνδυασμό ζωικών πρωτεϊνών με φυτικά συστατικά.

«Οταν εταιρείες όπως η Tyson και η Smithfield εισέρχονται στην αγορά των υποκατάστατων κρέατος, τότε η ίδια αγορά λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις», σχολιάζει ο Μπρους Φρίντριχ, επικεφαλής του Good Food Institute, στους New York Times. Προσθέτει δε πως αυτές οι εταιρείες διαθέτουν τεράστια δίκτυα διανομής.

Οι εταιρείες τροφίμων στρέφονται σε προϊόντα που είναι φιλικότερα ως προς το περιβάλλον σε μια περίοδο κατά την οποία έχει καλλιεργηθεί μια συζήτηση για την αύξηση της φορολογίας στο κρέας με απώτερο στόχο τη μείωση των εκπομπών μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα. Σύμφωνα με έρευνα που ολοκληρώθηκε πέρυσι από ερευνητές του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το κρέας ευθύνονται για το 60% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τον αγροτικό κλάδο. Οπως είχε δηλώσει ο Τζότζεφ Πουρ στο εξειδικευμένο περιοδικό Nature, «μια χορτοφαγική διατροφή είναι ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσει κανείς το περιβάλλον σε ό,τι αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.