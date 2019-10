Δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά του κόσμου οι Αγγλοι οπαδοί. Και πότες είναι, και για φασαρίες τρελαίνονται, ιδίως εκτός έδρας, οπότε ξεσπάνε το αντριλίκι τους σε τζαμαρίες και σε όποια γυναίκα βρεθεί στον δρόμο τους. Αλλά και ο ρατσισμός δεν τους είναι ξένος: Σύμφωνα με έρευνα του Sky Sports τον Φλεβάρη του 2019, το 86% των ερωτηθέντων Αγγλων φιλάθλων απάντησε ότι υπήρξε μάρτυς ρατσιστικών συμβάντων σε γήπεδο. Το ποσοστό μάλιστα φτάνει το 93% όταν απαντούν μέλη μειονοτήτων. Οι νόμοι, όσο αυστηροί, δεν αρκούν. Το σκουλήκι τρώει βαθύτερα.

Μολαταύτα, προχθές, στη Σόφια, όπου η Εθνική Αγγλίας έπαιζε με την Εθνική Βουλγαρίας για τα προκριματικά του Γιούρο, οι Αγγλοι οπαδοί των «λιονταριών» βρήκαν έναν ωραίο τρόπο για να σπάσουν τα νεύρα των Βούλγαρων ναζιστών που, με το χέρι υψωμένο σε χιτλερικό χαιρετισμό (αρχαιοέλληνες θα ’ναι κι αυτοί, σαν τους Μιχαλολιάκους και τους Κασιδιάρηδες), έβριζαν τους μαύρους παίχτες της Αγγλίας: Στο τέλος του παιχνιδιού, με την Εθνική τους θριαμβεύτρια με 6-0, τραγουδούσαν εν χορώ «Who put the ball in the racists’ net? Raheem fucking Sterling!» Υμνησαν ειδικά τον Ραχίμ Στέρλινγκ (εδώ αποδεικνύεται άλλη μία φορά πόσο λαθεύουν όσοι μεταφραστές βιβλίων ή ταινιών αποδίδουν κυριολεκτικά το «fucking»), γιατί αυτόν προπάντων έλουζαν με κραυγές μαϊμούς οι Βούλγαροι ρατσιστές. Κι ο Αγγλος διεθνής τούς απάντησε με δύο γκολ, αλλά και διά των σόσιαλ μίντια: «Λυπάμαι που η Βουλγαρία εκπροσωπείται από τέτοιους ηλίθιους». Αλλά είναι κάτι πολύ χειρότερο από ηλίθιοι: ναζιστορατσιστές. Εξαιτίας προηγούμενων «άθλων» τους άλλωστε και της σχετικής τιμωρίας, ένα τμήμα της εξέδρας ήταν άδειο.

Ο προπονητής της Βουλγαρίας πάντως, «προσηλωμένος στο παιχνίδι» όπως είπε, δεν πήρε είδηση τίποτε, ξέρουμε δα και από τους δικούς μας, που δεν βρίσκουν ποτέ ψεγάδι στον «ηρωικό λαό» της ομάδας τους. «Δεν κατάλαβε» λοιπόν γιατί ο διαιτητής διέκοψε δις το ματς, που συνεχίστηκε επειδή οι Αγγλοι, θυμωμένοι, αποφάσισαν να σαρώσουν στο γήπεδο παρά να νικήσουν στα χαρτιά. Πάλι καλά, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, ντροπιασμένος, κάλεσε τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας να παραιτηθεί.

Ναι. Οι νόμοι, όσο αυστηροί, δεν αρκούν. Γι’ αυτό και στα δικά μας γήπεδα έχουμε αποφασίσει να μην τους τηρούμε. Ας βρίζουν οι «ηρωικοί λαοί» μανάδες και πατεράδες. Ας μαϊμουδίζουν. Ας αμφισβητούν οι μισοί την ελληνικότητα των άλλων μισών. Εμείς, «προσηλωμένοι στο παιχνίδι», δεν ακούμε.