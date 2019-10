Σύγχυση για τη συνάντηση Ερντογάν - Πενς: «Θα γίνει αύριο», διαμηνύει τώρα η τουρκική προεδρία

Σύγχυση δημιουργούν τα μηνύματα της Αγκυρας ενόψει της έλευσης της αμερικανικής αντιπροσωπείας, υπό τον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, στην Τουρκία.

Ενώ, όπως μεταδόθηκε νωρίτερα, ο πρόεδρος Ερντογάν είχε δηλώσει ότι δεν θα συναντήσει τους Πενς και Πομπέο, αλλά θα συνομιλούσε μόνο με τον ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, αν ερχόταν ο ίδιος στην Τουρκία, ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν, διευκρίνισε ότι οι συνομιλίες τελικά θα διεξαχθούν αύριο, Πέμπτη.

«Νωρίτερα σήμερα ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι δεν θα συναντήσει την αμερικανική αντιπροσωπεία υπό τον Πενς, που φτάνει σήμερα στην Αγκυρα. Εχει προγραμματίσει να πραγματοποιηθεί η συνάντηση αύριο», αναφέρει ο Αλτούν σε ανάρτησή του στο Twitter, παραθέτοντας τις σχετικές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου.

Earlier today, the President told @SkyNews that he won’t receive a U.S. delegation that is visiting Ankara today.



He does plan to meet the U.S. delegation led by @VP tomorrow — as confirmed in the below statement to the Turkish press. pic.twitter.com/vlqgzqnvEk