Ο Aντονι Μπουρντέν είχε βοηθήσει να δημοσιοποιηθούν οι αποκαλύψεις για τον Χάρβεϊ Γουάινστιν

Ο Αμερικανός σεφ των διασήμων, Άντονι Μπουρντέν είχε βοηθήσει ώστε η έρευνα του Ρόναν Φάροου σε βάρος του παραγωγού του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουάινστιν, να δημοσιευθεί, όπως υποστηρίζεται σε ένα νέο βιβλίο.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος, δικηγόρος Ρόναν Φάροου, γιος του σκηνοθέτη Γούντι Άλεν και της ηθοποιού Μία Φάροου είχε ενημερώσει για την ιστορία του αρχικά το NBC, αλλά το τηλεοπτικό δίκτυο απέρριψε τη δημοσιοποίησή του και στη συνέχεια ο Άντονι Μπουρντέν προέτρεψε το New Yorker να δημοσιεύσει την ιστορία, γράφει ο Φάροου στο νέο του τόμο με τίτλο "Catch and Kill", σύμφωνα με το Page Six.

Ο εκλιπών σεφ είχε σχέση με την ηθοποιό Άζια Αρτζέντο, που είπε στην Φάροου ότι ο Γουάινστιν της επιτέθηκε σεξουαλικά.

Ο Άντονι Μπουρντέν -ο οποίος υποστήριξε την Αρτζέντο όταν κατήγγειλε τον Χάρβεϊ Γουάινστιν- επικοινώνησε με τον συντάκτη του περιοδικού, Ντέιβιντ Ρέμνικ λέγοντάς του ότι η συμπεριφορά του Γουάινστιν ήταν αποτρόπαια και ότι «όλοι» έπρεπε να γνωρίζουν για τους ισχυρισμούς σε βάρος του πολύ καιρό νωρίτερα.

«Δεν είμαι θρησκευόμενος άνθρωπος» έγραψε ο Μπουρντέν. «Αλλά προσεύχομαι να έχεις τη δύναμη να βγάλεις αυτή την ιστορία».

Η ιστορία τελικά βοήθησε στην πτώση του Χάρβεϊ Γουάινστιν και στη βράβευση των δημοσιογράφων των New York Times και New Yorker με βραβείο Pulitzer στην κατηγορία δημοσιογραφικού έργου στην υπηρεσία του πολίτη.

Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν κατηγορείται από περισσότερες από 80 γυναίκες, μεταξύ των οποίων και πολλές διάσημες, για παρενόχληση, επίθεση ή και βιασμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ