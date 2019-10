Λονδίνο: Διαδηλωτές κατά της κλιματικής αλλαγής διέκοψαν τη λειτουργία σιδηροδρομικών υπηρεσιών (βίντεο)

Ακτιβιστές που τάσσονται κατά της κλιματικής αλλαγής διέκοψαν νωρίς σήμερα το πρωί τη λειτουργία σιδηροδρομικών υπηρεσιών στο ανατολικό Λονδίνο, πυροδοτώντας συμπλοκή ανάμεσα σε οργισμένους πολίτες που περίμεναν για να πάνε στις δουλειές τους και έναν διαδηλωτή που είχε ανέβει στην οροφή ενός τρένου του μετρό του Λονδίνου, δείχνει βίντεο που αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αστυνομία των βρετανικών μέσων μεταφοράς ανακοίνωσε ότι κλήθηκε να επέμβει σε περιστατικά που σημειώθηκαν στο Σάντουελ, το Στράτφορντ και το Κάνινγκ Τάουν, κοντά στην επιχειρηματική συνοικία Κανάρι Γουόρφ του Λονδίνου.

Στο βίντεο που προβλήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται διαδηλωτές να ξετυλίγουν ένα πανό της οργάνωσης Extinction Rebellion από την οροφή ενός τρένου του μετρό του Λονδίνου στο Κάνινγκ Τάουν, προτού επιβάτες πετάξουν τρόφιμα εναντίον ενός διαδηλωτή και τον σύρουν κάτω από την οροφή του τρένου.

«Συλλήψεις έχουν ήδη γίνει και η αστυνομία εργάζεται για την γρήγορη επανάληψη των υπηρεσιών», αναφέρει η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Η Extinction Rebellion, η οποία καλεί σε πολιτική ανυπακοή στις διαμαρτυρίες της για να σηματοδοτήσει τους κινδύνους που θέτει η κλιματική αλλαγή και η ολοένα και μεγαλύτερη απώλεια ειδών της χλωρίδας και της πανίδας, βρίσκεται στο μέσον των κινητοποιήσεων που ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου για δύο εβδομάδες σε πόλεις σε όλον τον κόσμο.

Just IN |Angry commuters have pulled Extinction Rebellion protesters from the top of a Tube as activists disrupted services across #London. Dozens of commuters were seen pulling the two campaigners, dressed in jacket and tie, from the top of a Jubilee Line Tube train at Canning. pic.twitter.com/fFvLrKThhg