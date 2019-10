Οριστική συμφωνία για το Brexit

Την επίτευξη συμφωνίας για το Brexit ανακοίνωσε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ λίγες ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου αναμένεται να τεθεί επί τάπητος το συγκεκριμένο θέμα.

Έχουμε μια δίκαιη και ισορροπημένη συμφωνία για το Brexit, δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είπε ότι θα προτείνει στη Σύνοδο που θα διεξαχθεί εντός της ημέρας την υιοθέτησή της.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον έκανε λόγο για «μια σπουδαία συμφωνία, με τη Βρετανία να αναλαμβάνει και πάλι τον έλεγχο».

We have a deal. A fair and balanced agreement for the EU and the UK. "I recommend that #EUCO endorses this deal", President @JunckerEU . #Brexit pic.twitter.com/D9v8t0WXx3

Ο Μπόρις Τζόνσον θα πρέπει στη συνέχεια να εξασφαλίσει την έγκριση του βρετανικού κοινοβουλίου, όπου δεν έχει πλέον την πλειοψηφία και θα πρέπει να στηριχθεί στην υποστήριξη του DUP, που συμμετέχει σε κυβερνητικό συνασπισμό με το Συντηρητικό Κόμμα. Με ανάρτησή του στο Twitter κάλεσε μάλιστα τους βουλευτές να επικυρώσουν τη συμφωνία το ερχόμενο Σάββατο, ώστε να προχωρήσουν όπως αναφέρει σε άλλες προτεραιότητες όπως το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το κόστος ζωής και το περιβάλλον.

We’ve got a great new deal that takes back control — now Parliament should get Brexit done on Saturday so we can move on to other priorities like the cost of living, the NHS, violent crime and our environment #GetBrexitDone #TakeBackControl