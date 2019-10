Μεξικό: Ελεύθερος αφέθηκε ο γιος του «Ελ Τσάπο» μετά τις σκληρές μάχες στην πόλη Κουλιακάν (φωτογραφίες - βίντεο)

Οι μεξικανικές δυνάμεις ασφαλείας αναγκάστηκαν να αφήσουν ελεύθερο έναν από τους γιους του φυλακισμένου στις ΗΠΑ βαρόνου των ναρκωτικών Χοακίν «Ελ Τσάπο» Γκουσμάν -τον οποίο είχαν συλλάβει νωρίτερα χθες Πέμπτη σε σπίτι στην πόλη Κουλιακάν- και να αναδιπλωθούν, για να σωθούν ανθρώπινες ζωές, αποκάλυψε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ο υπουργός Ασφάλειας και Προστασίας του Πολίτη της ομοσπονδιακής μεξικανικής κυβέρνησης, ο Αλφόνσο Ντουράσο.

#BREAKING Update: Culiacán, Mexico, - Another video shows smoke covering the skyline with the sound of heavy gunfire as security forces caputred one of El Chapo's son's.#Culiacán #Mexicopic.twitter.com/UFnjFjzkoc — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) October 18, 2019

Ανακοίνωση που είχαν δημοσιοποιήσει νωρίτερα οι υπηρεσίες του Ντουράσο δεν αποσαφήνιζε εάν ο Οβίδιο Γκουσμάν, γιος του πρώην αρχηγού του διαβόητου καρτέλ Σιναλόα, συνέχιζε να τελεί υπό κράτηση, καθώς ξέσπασαν μάχες στην πόλη Κουλιακάν του βόρειου Μεξικού που κράτησαν για ώρες.

Τα μεξικανικά τηλεοπτικά δίκτυα Televisa και Milenio μετέδωσαν νωρίτερα, επικαλούμενα τις αρχές, τη σύλληψη του Οβίδιο Γκουσμάν Λόπες, ο οποίος μαζί με αδέρφια του πιστεύεται πως διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στο καρτέλ Σιναλόα. Αρχικά, υπήρχαν αντιφατικές πληροφορίες για την τύχη του γιου του Γκουσμάν -κυκλοφορούσαν φήμες πως σκοτώθηκε.

This is the moment a gunfight broke out in Culiacan in Mexico, after the arrest of one of Joaquin "El Chapo" Guzman's sons.



He escaped arrest after heavily armed cartel fighters surrounded security forces - more here: https://t.co/9bxGCd4E3W pic.twitter.com/WEGljeyzXM — Sky News (@SkyNews) October 18, 2019

Η πόλη, οχυρό της συμμορίας που διοικούσε ως τη σύλληψή του ο «Ελ Τσάπο», φυλακισμένος σήμερα στις ΗΠΑ, μετατράπηκε σε πεδίο μάχης.

Ο πρόεδρος του Μεξικού Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ διαβεβαίωσε ότι οι αρχές θα δώσουν στη δημοσιότητα περισσότερα στοιχεία για την κατάσταση στην Πολιτεία Σιναλόα εντός ωρών, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Πολλά αυτοκίνητα και τουλάχιστον ένα πρατήριο καυσίμων πυρπολήθηκαν από βαριά οπλισμένους κακοποιούς με καλυμμένα τα πρόσωπα που περιφέρονταν στην πόλη με SUV, σε τουλάχιστον ένα από τα οποία ήταν εγκατεστημένο πολυβόλο μεγάλου διαμετρήματος, δείχνουν βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Σε ένα από τα βίντεο, διακρίνονται πολίτες καθώς προσπαθούν να καλυφθούν πίσω από τα ράφια ενός σουπερμάρκετ, σε άλλο διερχόμενοι αναζητούν ασφαλές σημείο για να προστατευθούν τρέχοντας στον δρόμο. Κάποιοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους εν μέση οδώ και να αναζητήσουν κάλυψη.

#BREAKING Update: Culiacán, Mexico, - Another video shows smoke covering the skyline with the sound of heavy gunfire as security forces caputred one of El Chapo's son's.#Culiacán #Mexicopic.twitter.com/UFnjFjzkoc — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) October 18, 2019 WATCH: Despite the release of El Chapo's son, violence against citizens from the Sinaloa Cartel continues in #Culiacan, Mexico. pic.twitter.com/MUY1zeaQ7y — Corp Main News (@corp_main) October 18, 2019

Η πολιτειακή αστυνομία ανέφερε ότι ακόμη δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένοι θάνατοι, παρότι σε τουλάχιστον δύο βίντεο που μεταδόθηκαν από το δίκτυο Milenio εικονίζονται πτώματα να κείτονται στον δρόμο.

Ο Οβίδιο Γκουσμάν συνελήφθη μαζί με άλλα τρία πρόσωπα έπειτα από επίθεση εναντίον περιπόλου της Εθνοφρουράς στη Κουλιακάν, είχε τονίσει νωρίτερα ο Ντουράσο.

Συνεχή, σφοδρά πυρά και ισχυρές εκρήξεις αντηχούσαν για ώρες ολόκληρες στην πόλη των 750.000 κατοίκων. Ο κυβερνήτης της Πολιτείας -η Σιναλόα είναι μια από τις μεξικανικές περιοχές όπου το πρόβλημα της βίας είναι πιο οξύ- παρότρυνε τους κατοίκους να μη βγαίνουν από τα σπίτια τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Culiacan, Sinaloa in Mexico is currently a war zone. I encourage everyone to go checkout the situation in Culiacan, Sinaloa online. This is after El Chapo's son was arrested there. Praying for the people of #Culiacan pic.twitter.com/qixVKKX1Av — James A. Langnes III (@JamesLangnesIII) October 18, 2019

Το ισχυρό καρτέλ Σιναλόα έχει διχαστεί: μερίδα του διοικείται από τους γιους του «Ελ Τσάπο», ωστόσο ένα μέρος του υπακούει στον Ισμαέλ «Ελ Μάγιο» Σαμπάντα, εκ των ιδρυτών της συμμορίας.

Ο «Ελ Τσάπο», που εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Κολοράντο των ΗΠΑ, φέρεται να είχε εισαγάγει στην αμερικανική επικράτεια τουλάχιστον 1.200 τόνους κοκαΐνης μέσα σε ένα τέταρτο του αιώνα. Παρά τη σύλληψή του, την έκδοσή του, την καταδίκη και τη φυλάκισή του, η συμμορία που δημιούργησε συνεχίζει να διακινεί το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων των ναρκωτικών με προορισμό τις ΗΠΑ.

Ο κεντροαριστερός πρόεδρος του Μεξικού Λόπες Ομπραδόρ δηλώνει πως σκοπός του είναι να μειωθεί η βία στη χώρα αφότου ανέλαβε την εξουσία τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά οι προσπάθειες της κυβέρνησής του γι’ αυτό δεν μοιάζουν να φέρνουν καρπούς.

Κατά επίσημα στοιχεία, το 2018 καταγράφηκαν 33.749 ανθρωποκτονίες στο Μεξικό, μεγάλο ποσοστό εκ των οποίων συνδεόταν με τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος. Ο αριθμός αυτός -ο χειρότερος στα χρονικά αφότου άρχισαν να τηρούνται τέτοια δεδομένα από τις αρχές- οδεύει να αυξηθεί ακόμη περισσότερο φέτος: 23.063 άνθρωποι δολοφονήθηκαν μόνο τον Αύγουστο.

Από το 2006, πάντα σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία, στον λεγόμενο «πόλεμο κατά των ναρκωτικών» έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 250.000 άνθρωποι. Ωστόσο, είναι αδύνατο να γίνει διάκριση μεταξύ κακοποιών οι οποίοι σκοτώθηκαν στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον των καρτέλ, θυμάτων των συμμοριών και μελών τους που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ανταγωνισμών ή ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ,REUTERS,AFP