Διαδηλωτές από πέντε πόλεις της Καταλονίας συγκεντρώνονται στη Βαρκελώνη για μεγάλη διαδήλωση (βίντεο)

Χιλιάδες άνθρωποι που αναχώρησαν προχθές, Τετάρτη, από πέντε επαρχιακές πόλεις, φτάνουν σήμερα από το μεησμέρι στη Βαρκελόνη, προκειμένου να συμμετάσχουν σε μια μεγάλη διαδήλωση που προβλέπεται να ξεκινήσει στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Στην πρωτεύουσα της Καταλονίας θα συναντηθούν οι πέντε «πορείες για την ελευθερία (Marxes per la llibertat)» από την Τζιρόνα, το Βικ, την Τάρεγα, τη Μπέργα και την Ταραγόνα, τις οποίες οργάνωσαν οι αυτονομιστικές οργανώσεις ANC και Omnium, μετά την ανακοίνωση της καταδικαστικής απόφασης για τους 12 Καταλανούς πολιτικούς,

I don’t think people outside of Catalonia can imagine what is going on. Historical times! https://t.co/nJA1JPAHsy