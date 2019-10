Brexit: Oι βουλευτές υπερψήφισαν την τροπολογία για την παράταση - Αναβάλλεται η σημερινή ψηφοφορία

Οι Βρετανοί βουλευτές - στην ιστορική ψηφοφορία που διεξάγεται σήμερα στο κοινοβούλιο - υπερψήφισαν με 322 ναι και 306 όχι την τροπολογία του πρώην Συντηρητικού βουλευτή, Όλιβερ Λέτουιν, η οποία προβλέπει ότι - ακόμη και εάν το Κοινοβούλιο εγκρίνει τη νέα συμφωνία για το Brexit - ο πρωθυπουργός θα πρέπει να ζητήσει παράταση από την ΕΕ μέχρι να ολοκληρωθεί η νομοθεσία για την αποχώρηση και από τα δύο σώματα της Βουλής.

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ότι «φοβάται» πως η τροπολογία θα εμποδίσει την κυβέρνηση να εκπληρώσει τη νομική απαίτηση για μία «κρίσιμη ψηφοφορία» πριν από το Brexit, καθιστώντας ουσιαστικά την τελική ψηφοφορία - που έχει προγραμματιστεί για αργότερα σήμερα - άσκοπη.

Στην ομιλία του, ο Μπόρις Τζόνσον ανέφερε ότι δεν υπάρχει «διάθεση» για παράταση της εξόδου από την ΕΕ ούτε από τον ίδιο ούτε από τις Βρυξέλλες και προέτρεψε τους βουλευτές να εγκρίνουν τη συμφωνία του για το Brexit, προκειμένου η χώρα να προχωρήσει μπροστά.

Μετά την ψηφοφορία και την υπερψήφιση της τροπολογία Λέτουιν, σύμφωνα με το Skynews, ο πρόεδρος του σώματος Jacob Rees-Mogg ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση Τζόνσον θα φέρει νέα ψηφοφορία στη Βουλή την Δευτέρα.

Σε μία πρώτη αντίδραση, η Κομισιόν ανακοίνωσε μέσω της εκπροσώπου Μίνας Αντρέεβα, ότι αφού η νέα συμφωνία δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία «το Λονδίνο θα πρέπει τώρα να μας ενημερώσει για τις επόμενες κινήσεις του».

@EU_Commission takes note of the vote in the House of Commons today on the so-called #Letwin Amendment meaning that the #WithdrawalAgreement itself was not put to vote today. It will be for the UK government to inform us about the next steps as soon as possible.