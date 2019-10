Τεράστιος νυχτερινός ανεμοστρόβιλος χτύπησε το Ντάλας (βίντεο)

«Κινηματογραφικά» βίντεο με σκηνές από το πέρασμα νυχτερινού ανεμοστρόβιλου από το Ντάλας των ΗΠΑ έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο.

Η νύχτα έγινε μέρα από τις αστραπές ενώ όσες περιοχές βρέθηκαν στο «μάτι» του ανεμοστρόβιλου, στο Love Field, υπέστησαν μεγάλες ζημιές.

Τουλάχιστον ένα κτίριο κατέρρευσε, η ηλεκτροδότηση διακόπηκε και οι δρόμοι γέμισαν συντρίμμια από τα υλικά που παρέσυρε στο πέρασμά του o σαρωτικός ανεμοστρόβιλος.

Dangerous video from inside the #tornado that hit #Dallas, Texas this morning 21st October! Please don’t try and capture dangerous scenes like this! Report @InformeSismico #severeweather #extremeweather pic.twitter.com/cxzjrGRxBm