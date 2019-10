Aποχωρούν οι Αμερικανοί από την εμπόλεμη ζώνη - Λήγει το βράδυ της Τρίτης η εκεχειρία στη βόρεια Συρία (βίντεο - φωτογραφίες)

Η πενθήμερη κατάπαυση του πυρός την οποία συμφώνησαν Άγκυρα και Ουάσινγκτον την προηγούμενη εβδομάδα - ώστε η κουρδική πολιτοφυλακή Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG) να αποσυρθεί από τις θέσεις της στη βορειοανατολική Συρία - θα λήξει την Τρίτη στις 22:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσαν σήμερα τουρκικές στρατιωτικές πηγές.

Οι δύο χώρες είχαν δηλώσει πως η κατάπαυση του πυρός θα διαρκούσε «120 ώρες», αλλά δεν είχαν πει ποια ώρα θα έληγε. «Ξεκίνησε την Πέμπτη στις 22:00 (τουρκική ώρα) και άρα θα τελειώσει την Τρίτη στις 22:00», διευκρίνισαν σήμερα οι τουρκικές πηγές.

Οι Κούρδοι μαχητές φαίνεται ότι έχουν αποχωρήσει ήδη από ένα μεγάλο μέρος της «ζώνης ασφαλείας», κατά μήκος των τουρκοσυριακών συνόρων, όπως προβλέπει η συμφωνία εκεχειρίας. Αυτή η «ζώνη ασφαλείας» θα έχει αρχικά μήκος 120 χλμ. και θα εκτείνεται από την πόλη Ταλ Αμπιάντ έως την πόλη Ρας αλ-Άιν, και στη συνέχεια θα αυξηθεί στα 440 χλμ.

Η Τουρκία δήλωσε πως η επίθεση θα επαναληφθεί μετά τη λήξη της κατάπαυσης του πυρός, εάν τα μέλη των YPG δεν έχουν αποσυρθεί μέχρι τότε από εκεί. «Όταν περάσουν οι 120 ώρες, αν υπάρχουν τρομοκράτες, θα τους εξουδετερώσουμε», δήλωσαν οι στρατιωτικές πηγές.

Φεύγουν οι Αμερικάνοι από την εμπόλεμη ζώνη

Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις εξακολουθούν να απομακρύνονται με γοργούς ρυθμούς από την «εμπόλεμη ζώνη» της βορειοανατολικής Συρίας, προκαλώντας την απογοήτευση των Κούρδων κατοίκων της περιοχής, που ουσιαστικά έχουν μείνει απροστάτευτοι.

Εχθές, άδειασε η μεγαλύτερη βάση των ΗΠΑ στη βόρεια Συρία, στο Σαρίν, ενώ αμερικανοί στρατιώτες κατέστρεψαν τη βάση τους στο Τελ Μπαϊντάρ πριν αποχωρήσουν.

Οι Κούρδοι της Συρίας εξέφρασαν την απογοήτευσή τους εκτοξεύοντας πατάτες εναντίον των αμερικανικών στρατευμάτων και γιουχαΐζοντας τους στρατιώτες.

Βίντεο που αναρτήθηκε σε κουρδικά μέσα ενημέρωσης δείχνει Κούρδους να πετούν πατάτες σε αμερικανική φάλαγγα καθώς αυτή περνάει από μια περιοχή στο Καμισλί.

#Kurdish residents in the city of Qamishli block the path of the American forces withdrawing from northern #Syria and throw tomatoes at them following President Trump's order for the #US soldiers to retreat from the region - ANHA pic.twitter.com/PB513uC8ft