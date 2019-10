Πρώτη έξοδος του Ασάνζ από την φυλακή μετά από 6 μήνες (βίντεο – φωτογραφίες)

Στις 11 Απρίλιου του 2019 συνελήφθη στο Λονδίνο ο ιδρυτής των WikiLeaks, κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ για την έκδοσή του, ενώ τον κατηγορούν για συνωμοσία.

Σήμερα, για πρώτη φορά από την σύλληψή του, ο Τζούλιαν Ασάνζ βγήκε από την φυλακή Belmarsh όπου κρατείται για παραβίαση της εγγύησής του και μεταφέρθηκε στο δικαστήριο του Ουέστμινστερ, όπου θα εξεταζόταν το αίτημά του για καθυστέρηση της διαδικασίας έκδοσής του στις ΗΠΑ.

Ο Αυστραλός αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης 175 ετών σε περίπτωση που εκδοθεί, δικαστεί και καταδικαστεί στις ΗΠΑ με βάση το κατηγορητήριο το οποίο έχει καταρτιστεί από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Υποστηρικτές του ιδρυτή των WikiLeaks είχαν συγκεντρώθηκαν μπροστά από το δικαστήριο, το οποίο τελικά απέρριψε το αίτημα του Ασάνζ και αποφάσισε ότι η πλήρης ακρόαση για την έκδοσή του θα γίνει τον Φεβρουάριο του 2020.

Scenes outside Westminster Magistrates' Court right now where Julian Assange is due to appear shortly pic.twitter.com/UuS8ponTEE