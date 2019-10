Brexit: «Όχι» σε νέα ψηφοφορία από τον πρόεδρο της Βουλής των Κοινοτήτων (βίντεο)

Ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων, Τζον Μπέρκοου, αποφάσισε σήμερα να μην επιτρέψει την πρόταση του βρετανού πρωθυπουργού για νέα ψηφοφορία επί της συμφωνίας για το Brexit, έπειτα από μία πρώτη ήττα κατά την έκτακτη συνεδρίαση το Σάββατο.

Ο Mr Order, Τζον Μπέρκοου, που κατηγορείται από ορισμένους σκληροπυρηνικούς υποστηρικτές της εξόδου από την ΕΕ ότι αντιτίθεται στο Brexit, αρνήθηκε να θέσει και πάλι το κείμενο της συμφωνίας σε ψηφοφορία, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έκανε ήδη μία απόπειρα το Σάββατο να εξασφαλίσει την πλειοψηφία του σώματος και απέτυχε.

«Η σημερνή κίνηση (της κυβέρνησης) και οι σημερινές συνθήκες είναι ουσιαστικά οι ίδιες με τις συνθήκες του Σαββάτου. Το Σώμα έχει αποφασίσει το θέμα. Μία νέα ψηφοφορία θα ήταν απλά μία άτακτη επανάληψη» δήλωσε ο Μπέρκουυ.

"Today's motion is in substance the same as Saturday's motion and the House has decided the matter, today's circumstances are in substance the same as Saturday's circumstances" - Speaker says it would be "repetitive and disorderly" to vote on Brexit dealhttps://t.co/7nLQlraJ6y pic.twitter.com/rfdatG08pP