25 υποτροφίες για εκπαίδευση στον Προγραμματισμό και εργασία στην INTRASOFT International στην Πάτρα

To Coding Hive είναι μια μοναδική πρωτοβουλία στην Ελλάδα που σχεδιάστηκε από την κορυφαία εταιρία πληροφορικής, INTRASOFT International, με σκοπό να παρέχει εντατική εκπαίδευση πάνω σε τεχνολογίες αιχμής στο χώρο του προγραμματισμού. Πρόκειται για μια προσπάθεια που αποσκοπεί στην ανάδειξη και ανάπτυξη της νέας γενιάς επαγγελματιών στο χώρο της Πληροφορικής, που έχουν πάθος με τον προγραμματισμό και τις νέες τεχνολογίες και επιθυμούν να κάνουν ένα δυνατό ξεκίνημα στη σταδιοδρομία τους, στην κορυφαία εταιρία Πληροφορικής στην Ελλάδα.

Το Coding Hive αυτή τη φορά θα διεξαχθεί στην Πάτρα και θα προσφέρει 25 δωρεάν υποτροφίες σε νέα ταλέντα από το χώρο της Τεχνολογίας, και τη δυνατότητα:

Να εκπαιδευτούν εντατικά σε τεχνολογίες αιχμής από έμπειρους επαγγελματίες της INTRASOFT International

Να συνεργαστούν με κορυφαίους technical experts σε ομαδικά projects, καλλιεργώντας σημαντικές δεξιότητες και

Να διεκδικήσουν μετά το πέρας της εκπαίδευσης μία θέση εργασίας στην INTRASOFT International

Ο κος. Αλέξανδρος Μάνος, CEO της INTRASOFT International, δήλωσε πως «τo Coding Hive στην Πάτρα συμβολίζει το πάθος μας για κώδικα και την επιθυμία μας να αναδείξουμε και να συνεργαστούμε με τους προγραμματιστές του μέλλοντος, σε μια από τις πιο τεχνολογικά δραστήριες πόλεις στην Ελλάδα. Οι επόμενες δεκαετίες θα αλλάξουν τον τρόπο που ζούμε και εργαζόμαστε και οι προγραμματιστές θα είναι στην καρδιά των εξελίξεων, εξάλλου “You can’t go wrong if you know how to code”.»

Το πρόγραμμα του Coding Hive θα διεξαχθεί σε συνεργασία με το βραβευμένο Coding School, μια καινοτόμο πρωτοβουλία του kariera.gr στον κλάδο της Πληροφορικής, που συνδυάζει εκπαίδευση, δικτύωση και εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες με την αγορά εργασίας.

Η κα. Μαντώ Πατσαούρα, Managing Director του kariera.gr, πρωτοβουλία του οποίου αποτελεί το βραβευμένο Coding School, ανέφερε πως «στόχος μας είναι μέσα από κάθε μας ενέργεια με το Coding School να ενισχύουμε την απασχόληση στην Πληροφορική. Είναι ο πιο γρήγορα αναπτυσσόμενος κλάδος για νέες θέσεις εργασίας παγκοσμίως αλλά και την Ελλάδα. Το Cod ing Hive στην Πάτρα απ οτελεί μια μοναδική πρωτοβουλία στη χώρα μας, την οποία υποστηρίζουμε, γιατί έτσι μπορούμε να αναπτύξουμε δεξιότητες και γνώσεις σε νέους ανθρώπους και να τους ενδυναμώσουμε για την είσοδό τους σε μια κορυφαία εταιρεία Πληροφορικής, την INTRASOFT International».

Οι αιτήσεις για τις υποτροφίες του Coding Hive γίνονται στο portal του Coding School