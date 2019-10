H παράλληλη σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη μπορεί να απέτυχε ή για να είμαστε ακριβείς να μην ξεκίνησε ποτέ, αλλά κανείς δεν πτοήθηκε. Κάθε συνέντευξη Τύπου που αφορά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης είναι μια γιορτή, ειδικότερα φέτος που το φεστιβάλ κλείνει τα 60 του χρόνια. Τα εξηντάχρονα θα γιορταστούν στην ιστορική έδρα του θεσμού, Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, όπως τους αρμόζει, με εξαιρετικές ταινίες, πολλούς καλεσμένους, ποικίλες δράσεις σε όλη την πόλη, αφιερώματα αλλά και ένα καινούργιο διαγωνιστικό τμήμα. Και όπως σημείωσε ο Ορέστης Ανδρεαδάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ «δεν θα γιορταστούν με νοσταλγία αλλά με το βλέμμα μας στραμμένο στο μέλλον».

Η αυλαία του φεστιβάλ ανοίγει και κλείνει με τη... Σκάρλετ Γιόχανσον. Την Πέμπτη 31/10 θα προβληθεί η «Ιστορία γάμου», ένα πολυεπίπεδο «δράμα διαζυγίου» του Νόα Μπόμπακ με την Αμερικανίδα ηθοποιό, η οποία πρωταγωνιστεί και στην ταινία λήξης, τη σάτιρα του Νεοζηλανδού Τάικα Γουάτιτι, «Τζότζο».

Φέτος, στο πλαίσιο του φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου θα προβληθούν 26 μεγάλου μήκους και 17 μικρού μήκους ταινίες, ανάμεσά τους 17 σε πρώτη προβολή, 5 που βραβεύτηκαν στο πρώτο φεστιβάλ το 1960, 2 ταινίες δημιουργών που έφυγαν πρόσφατα από τη ζωή, του Τάκη Σπυριδάκη και του Γιώργου Καρυπίδη.



Αυτοπροσωπογραφία του Νίκου Κούνδουρου από το αφιέρωμα που του κάνει το ΦΚΘ και σκηνή από την ταινία του Ντούσαν Μακαβέγιεφ «Sweet movie» με μουσική του Μάνου Χατζιδάκι.

Οσον αφορά το διεθνές πρόγραμμα, περιλαμβάνει 14 ταινίες, με τρεις ελληνικές συμμετοχές φέτος, τις ταινίες «Απόστρατος» του Ζαχαρία Μαυροειδή, «Ζίζοτεκ» του Βαρδή Μαρινάκη, «Cosmic Candy» της Ρηνιώς Δραγασάκη. Η θεματική των ταινιών είναι το «Overview Effect», «το πανοραμικό συναίσθημα των αστροναυτών όταν βλέπουν τη γη από το Διάστημα», όπως εξήγησε ο Ορέστης Ανδρεαδάκης, προσθέτοντας ότι «εμείς βρήκαμε 14 ταινίες που δεν έχουν σχέση με το Διάστημα αλλά με το συναίσθημα του overview effect. Αυτό είναι το κοινό στοιχείο που τις διέπει».

Στο 60ό ΦΚΘ υπάρχει και ένα νέο διαγωνιστικό τμήμα, το «Meet the Neighbors» με δέκα ταινίες –ανάμεσά τους δύο ελληνικές–, από νέους δημιουργούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Το πρωτοποριακό σινεμά θα παρουσιαστεί για άλλη μια φορά στο τμήμα Out of Competition και στους Ανοιχτούς Ορίζοντες και οι καλύτερες βαλκανικές ταινίες στις Ματιές στα Βαλκάνια. Για τους ξενύχτηδες θα υπάρχουν και τα μεταμεσονύχτια ραντεβού στη ζώνη Round Midnight.

Επίσης, ξεχωρίζει το αφιέρωμα στον μεγάλο αναρχικό του γιουγκοσλαβικού σινεμά, Ντούσαν Μακαβέγιεφ αλλά και αυτό στον «πάπα του trash» Τζον Γουότερς, ο οποίος θα βρεθεί στο φεστιβάλ. Θα δώσει ένα masteclass ανοιχτό για το κοινό (7/11) και ένα workshop για νεαρούς κινηματογραφιστές στις 8/11. Το 60ό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα τιμήσει τον Τζον Γουότερς με τον Χρυσό Αλέξανδρο σε ειδική εκδήλωση. Τέλος, τη Θεσσαλονίκη θα επισκεφθεί και ο ανατρεπτικός Καταλανός σκηνοθέτης και καλλιτέχνης Αλμπερτ Σέρα, δημιουργός που εμπνέεται από τη λογοτεχνία και την ιστορία και η πρωτοπόρος Βρετανίδα κινηματογραφίστρια Τζοάνα Χογκ. Ειδικό αφιέρωμα θα γίνει και για τα ’80ς με δέκα ταινίες τις οποίες έχει επιλέξει ο The Boy (Aλέξανδρος Βούλγαρης).

Οι παράλληλες εκδηλώσεις είναι και αυτή τη χρονιά πολλές, με ξεχωριστή σίγουρα την έκθεση ζωγραφικής ενός πολυτάλαντου δημιουργού, του Νίκου Κούνδουρου. Θα εκτεθούν ελαιογραφίες, σκίτσα, κοστούμια, μάσκες, επιστολές, σημειώσεις, προσωπικά αντικείμενα. Επίσης, έργα νέων Ελλήνων καλλιτεχνών που εμπνεύστηκαν από τις 14 ταινίες του Διαγωνιστικού θα παρουσιαστούν στην πρωτότυπη έκθεση «Overview Effect - Encountering the Cosmos».

Τις αφίσες του φετινού φεστιβάλ σχεδίασε ο διεθνώς γνωστός εικονογράφος Τζον Μαυρουδής και τα επίσημα σποτ ο βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα μικρού μήκους ταινίας, Βασίλης Κεκάτος.

Φέτος, στις αίθουσες του φεστιβάλ προστίθεται και ο κινηματογράφος «Μακεδονικόν».